Лікарі з'ясували, які продукти потрібно їсти тільки холодними: ми звикли їх розігрівати

На думку експерта, це крохмалевмісні продукти, а саме рис, макарони і картопля.

Дієтолог каже, що коли крохмаль холодний, він засвоюється нашим організмом подібно клітковині. В такому випадку цей сумнівний для фігури продукт може бути корисний, як для мікрофлори кишечника, так і для регулювання рівня цукру в крові.

"Коли продукти стають холодними, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути", - говорить лікар.

А ось повторний розігрів продуктів ці корисні якості значно зменшує.

Також деякі лікарі склали список продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовці. До них належать: