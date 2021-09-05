RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікарі з'ясували, які продукти потрібно їсти тільки холодними: ми звикли їх розігрівати

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі з'ясували, які звичні для кожного українця продукти бажано вживати холодними. Так і користь від них збільшиться, і шкоди для фігури стане менше. Адже в цей список потрапила не сама доброзичлива для нашої талії їжа.

Про це розповів дієтолог Антьє Гал, пише Focus.

На думку експерта, це крохмалевмісні продукти, а саме рис, макарони і картопля.

Дієтолог каже, що коли крохмаль холодний, він засвоюється нашим організмом подібно клітковині. В такому випадку цей сумнівний для фігури продукт може бути корисний, як для мікрофлори кишечника, так і для регулювання рівня цукру в крові.

"Коли продукти стають холодними, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути", - говорить лікар.

А ось повторний розігрів продуктів ці корисні якості значно зменшує.

Також деякі лікарі склали список продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовці. До них належать:

  • М'ясо
  • Шпинат, листя салату і зелень
  • Фрукти і ягоди
  • Гриби
  • Грудне молоко

Раніше ми писали, що в Україну завезли горіхи, які викликають рак. Стало відомо, як вони виглядають, і де їх продають.

Також лікарі з'ясували, в яких випадках вживання гречаної каші може нашкодити здоров'ю.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровьепродукты