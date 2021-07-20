Стало известно, что чашка кофе по утрам делает с нашим организмом

Ученые после многолетних исследований одного из самых популярных напитков в мире - кофе, пришли к выводу, что он очень полезен для здоровья. Но есть и оговорки.

О влиянии кофе на наш организм говорится в исследовании датского ученого Кьельда Хермансена, опубликованного на странице National library of medicine.

Какую пользу для нашего организма может принести чашка кофе по утрам

Снижается риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии.

Уменьшаются шансы образования тромбов и развития инсульта.

Ниже риск заболеть некоторыми типами рака.

"У тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет", - говорит Кьельд Хермансен.

Какая доза кофе в день считается оптимальной

Ученые говорят, что оздоравливающей эффект имеют не более 3-4 чашек в день. Превышение этой дозы уже не здраво.

Не всем кофе несет одинаковую пользу

С осторожностью нужно пить кофе беременным.

У тех, кто страдает тревожными расстройствами, кофеин может лишь усилить тревогу.

Если вы получаете с пищей мало кальция, лучше не увлекаться напитком, так как он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.

"Самого позитивного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе значительно больше", - добавил ученый.