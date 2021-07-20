Стало відомо, що чашка кави вранці робить з нашим організмом
Вчені після багаторічних досліджень одного з найпопулярніших напоїв у світі - кави, прийшли до висновку, що він дуже корисний для здоров'я. Але є і застереження.
Про вплив кави на наш організм йдеться в дослідженні данського вченого К'єльда Хермансена, опублікованого на сторінці National library of medicine.
Яку користь для нашого організму може принести чашка кави вранці
- Знижується ризик розвитку діабету другого типу, синдромів Паркінсона і Альцгеймера, депресії.
- Зменшуються шанси утворення тромбів і розвитку інсульту.
- Нижче ризик захворіти деякими типами раку.
"У тих з нас, хто п'є каву, деякі форми раку не розвиваються в тій же мірі, як у тих, хто її не п'є", - говорить К'єльд Хермансен.
Яка доза кави в день вважається оптимальною
Вчені кажуть, що оздоровлюючий ефект мають не більше 3-4 чашок в день. Перевищення цієї дози вже не принесе нічого хорошого.
Не всім кава несе однакову користь
З обережністю потрібно пити каву вагітним.
У тих, хто страждає тривожними розладами, кофеїн може лише посилити тривогу.
Якщо ви отримуєте з їжею мало кальцію, краще не захоплюватися напоєм, так як він підсилює виведення кальцію з сечею, а значить, може збільшувати ризик переломів і остеопорозу.
"Найбільш позитивного ефекту можна домогтися, якщо пити від трьох до чотирьох чашок кави в день, але ми не знаємо, що відбувається, коли обсяги кави значно більше", - додав вчений.
Раніше ми писали, яка кава допоможе схуднути. Лікарі назвали всього один тип напою, який допоможе нормалізувати вагу.
Також експерти розповіли, що кава з кав'ярні може завдати шкоди нашому організму.