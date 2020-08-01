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Врачи требуют оплаты "за работу": киевская больница попала в скандал из-за ужасных условий

Киев, Суббота 01 августа 2020 17:49
Врачи требуют оплаты "за работу": киевская больница попала в скандал из-за ужасных условий
Клиническая больница скорой помощи в Киеве (фото: emergency-hospital.kiev.ua)
Автор: Владимир Костырин

Киевлянка рассказала об условиях в больнице скорой помощи

В Киеве пожаловались на ужасные условия в Больнице скорой медицинской помощи на улице Братиславская, 3. Жительница столицы возмущается, что пациентам сами приходится покупать все лекарства, а врачи клиники также требуют деньги за свою работу.

Об этом рассказала пользователь Facebook Ксения Петренко.

Девушка также опубликовала фото из больницы, продемонстрировав "живность" на полу, антисанитарию, грязь в коридорах клиники, полотенца со странными пятнами на балконах и прочее. Также сообщается, что в больнице неприятный запах.

"Врачи нагло требуют оплаты "за работу"!!!! Все препараты также покупает пациент. Однако, условия пребывания остаются просто ужасными. А еще фото не передает всю палитру ароматов... "Европа", пожалуй, еще далеко", - написала Ксения, призвав власти Киева обратить внимание на ситуацию.

Врачи требуют оплаты &quot;за работу&quot;: киевская больница попала в скандал из-за ужасных условийВрачи требуют оплаты &quot;за работу&quot;: киевская больница попала в скандал из-за ужасных условий

В Киеве пожаловались на ужасные условия в больнице (Фото с Facebook-страницы Ксении Петренко)

Отметим, что напротив здания "Клинической Больницы Скорой Помощи" на Братиславской расположен Институт сердца, где проводятся операции по трансплантации сердца.

В комментариях к публикации девушка добавила, что навещала в больнице свою подругу, и вчера купила антибиотик, который входит в списки госзакупок. Также в сети рассказывают, что в клинике можно наблюдать бездомных, которых кладут в коридоре без одежды и привязанных, чтоб не сбежали.

Врачи требуют оплаты &quot;за работу&quot;: киевская больница попала в скандал из-за ужасных условий

Фото: скрин комментариев t.me

Ранее сообщалось, что всплыли детали скандала в Харькове, где мужчину с инфекцией и инсультом не хотели брать в больницы.

Напомним, недавно во Львове умер годовалый мальчик из-за неправильного диагноза.

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