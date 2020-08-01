ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікарі вимагають оплати "за роботу": київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови

Київ, Субота 01 серпня 2020 17:49
Лікарі вимагають оплати "за роботу": київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови
Клінічна лікарня швидкої допомоги в Києві (фото: emergency-hospital.kiev.ua)
Автор: Володимир Костирін

Киянка розповіла про умови в лікарні швидкої допомоги

У Києві поскаржилися на жахливі умови в лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Братиславська, 3. Мешканка столиці обурюється, що пацієнтам самі доводиться купувати усі ліки, а лікарі клініки також вимагають гроші за свою роботу.

Про це розповіла користувачка Facebook Ксенія Петренко.

Дівчина також опублікувала фото з лікарні, продемонструвавши "живність" на підлозі, антисанітарію, бруд в коридорах клініки, рушники з дивними плямами на балконах тощо. Також повідомляється, що в лікарні неприємний запах.

"Лікарі нахабно вимагають оплати "за роботу"!!!! Усі ліки також купує пацієнт. Однак, умови перебування лишаються просто жахливими. А ще фото не передає всю палітру ароматів... "Європа", мабуть, ще далеко", - написала Ксенія, закликавши владу Києва звернути увагу на ситуацію.

Лікарі вимагають оплати &quot;за роботу&quot;: київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умовиЛікарі вимагають оплати &quot;за роботу&quot;: київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови

У Києві поскаржилися на жахливі умови в лікарні (Фото з Facebook-сторінки Ксенії Петренко)

Зазначимо, що навпроти будівлі "Клінічної Лікарні Швидкої Допомоги" на Братиславській розташований Інститут серця, де проводять операції з трансплантації серця.

У коментарях до публікації дівчина додала, що відвідувала в лікарні свою подругу, і вчора купила антибіотик, який входить до списків держзакупівель. Також в мережі розповідають, що в клініці можна побачити безхатченків, яких кладуть в коридорі без одягу і прив'язаних, щоб не втекли.

Лікарі вимагають оплати &quot;за роботу&quot;: київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови

Фото: скрін коментарів t.me

Раніше повідомлялося, що спливли деталі скандалу в Харкові, де чоловіка з інфекцією та інсультом не хотіли брати в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Львові помер однорічний хлопчик через неправильний діагноз.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київскандалбольница
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся