Во Львове умер годовалый мальчик из-за неправильного диагноза: врачи ошибки не признают

Во Львове умер ребенок из-за неправильного диагноза медиков (коллаж РБК-Украина)

Ребенка с синдромом Кавасаки лечили от ОРЗ и фарингита

Во Львове умер годовалый ребенок в больнице от болезни Кавасаки - заболевание кровяных сосудов, редкий воспалительный синдром, которым страдают дети в возрасте до 5 лет.

Трагедия произошла после того, как врачи другой клиники в городе Стрый не смогли поставить правильный диагноз и безрезультатно лечили малыша от ОРЗ и фарингита, хотя терапия не имела никакого эффекта. Об этом рассказала мама ребенка Юлия Печар в Facebook.

Уже после смерти маленького Марка женщина обратилась с жалобой на халатность медиков, но те своей вины не признали.

22 июля Юлия проинформировала, что действия врачей сейчас расследуют правоохранители. Так, 20 июля стрыйская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врачами).

По словам мамы ребенка, проблемы со здоровьем у мальчика возникли в феврале. У него поднялась температура выше 38 градусов, и родители обратились в поликлинику Стрыйской ЦРБ к участковому педиатру Буньку В.М. По направлению врача был сделан общий анализ крови и осмотр, назначили лечение "Нурофен", "Анальдин", "Хлорофиллипт" и обильное питье.

Но Марку становилось только хуже и температура поднималась еще выше. Тогда врач Коцина М.С. диагностировала ОРЗ, фарингит, гипертермию и направила на лечение в дневной стационар. За неделю у мальчика взяли только анализ мочи.

"Лечение было стандартное: в/в введение антибиотиков и инфузий. Во время лечения у сына появились новые симптомы (увеличенный шейных лимфоузел, красная слизистая оболочка глаз, малиновые губы и ротовая полость и сыпь в паховой зоне, а также отеки ладоней). На новые симптомы врач ответила, что такое состояние при ОРЗ - это норма. Видя такие симптомы, врач не провела ни одного дополнительного обследования", - рассказала Юлия.

На вопросы, почему сыну не становится лучше, врач ответила: "хотите - сделайте рентген".

Далее состояние мальчика все ухудшалось, медики заподозрили пневмонию.

Когда же маленького Марка родители доставили на консультацию к гематологу в "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр" во Львове, мальчика госпитализировали из-за критического состояния по проведенным обследованиях: УЗИ внутренних органов, сердца, суставов, лимфатических узлов, ЭКГ сердца, рентгена и различных анализов.

"Мы сообщили лечащему врачу обо всех предыдущих симптомах, которые были во время лечения у Коцины М.С., и все же, собрав имеющиеся признаки и опираясь на проводимую ими диагностику, болезни врачи пришли к выводу, что скорее всего это болезнь Кавасаки, но к сожалению картина болезни была стерта неправильным лечением Коцины М.С., так как все симптомы болезни проявлялись с самого начала. Нам немедленно назначили лечение согласно протоколу болезни (иммуноглобулин и аспирин), но это уже было поздно. У сына произошел разрыв аневризмы коронарных артерий. Моего сына не стало 08.03.2020 года. Посмертно подтверждено клинико патологоанатомической экспертизе диагноз Болезнь Кавасаки", - говорится в публикации.

Стрыйские врачи своей вины не признают и подчеркивают, что синдром Кавасаки - редкая и сложная болезнь и не каждый педиатр сталкивается с ней в своей практике. Об этом пишет "Zaxid.net".

"09.07.2020 года состоялось заседание медицинского совета, которая приняла решение о том, что предоставление медицинской помощи ребенку М.Р. Печар, 2019 г.р., соответствует требованиям клинического маршрута пациента с острой инфекцией верхних дыхательных путей неуточненной, острым фарингитом и требованиям протокола оказания медицинской помощи "Пневмония у детей", - говорится в заключении стрыйских врачей.

Директор Стрыйской ЦРБ Алексей Игнатов заявил, что за его 20-летнюю врачебную практику болезнь Кавасаки - только второй такой случай. В случае с Марком Печаром, уверяет он, диагноз установили уже во Львове, раньше его заподозрить "было невозможно, поскольку не было других симптомов, кроме высокой температуры".

Маленький Марк (фото с Facebook-страницы Юлии Печар Трухиной)

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Напомним, что недавно в Кривом Роге врачи лечили перелом бедра витаминами, и пациентка умерла.