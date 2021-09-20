Врачи из США бесплатно прооперировали детей в Днепре и планируют продолжать эту миссию в последующие годы

В Днепре в рамках медицинской миссии " Врачи объединяются для помощи детям " провели комплекс операций для 30 маленьких пациентов со всей Украины. Чтобы помочь детям с тяжелыми последствиями ожоговых травм, а также врожденными патологиями развития конечностей, в город впервые приехали американские специалисты во главе с Геннадием Фузайловым - профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники Massachusetts General Hospital.

"Этот визит не был обычным. Прежде всего потому, что миссия проходила во время эпидемии коронавируса, и мне казалось, что это невозможно. Организация города, областной администрации, организация в больнице - были феноменальными. Мы чувствуем себя здесь комфортно. Мы рады, что нас так встретили. Что наши украинские коллеги были такими активными во время этого проекта. И мы уверены, что приедем сюда снова, и наша миссия будет расширяться", - сообщил Фузайлов.

Врачи из США - это хирурги, специализирующиеся на лице, руках и теле. Такой подбор позволил проводить каждому маленькому пациенту по три-четыре операции одновременно. Мэр Днепра Борис Филатов поблагодарил американских специалистов и врачей города.

"Это замечательный опыт, который имел не только гуманитарную суть, но и четкий профессиональный результат в обмене навыками. Надеемся продолжать эту практику. Мы говорили с господином Фузайловым - поэтому ждем их также в следующем году. Очень хочется, чтобы и в дальнейшем это сотрудничество сохранялось", - отметил Филатов.

Он также подчеркнул, что в лечебной миссии американские коллеги стали друзьями для города, и выразил надежду, что они все же найдут время поближе познакомиться и увидеть Днепр.

В течение недели проекта бесплатные операции проводили в Днепропетровской областной детской клинической больнице.

"Я благодарю господина Фузайлова, в частности, от имени всех пациентов - тех детей, которые получили бесплатную помощь. Эта миссия была незабываемой как для меня, так и для всех наших врачей. Отдельные слова благодарности городской и областной власти, ведь больница сама по себе не смогла бы сделать все на таком уровне", - сказал генеральный директор областной детской клинической больницы Алексей Власов.

К врачебной миссии привлекли команды хирургов, анестезиологов, медсестер и младшего медицинского персонала. Каждый из них сопровождал маленьких пациентов на каждом этапе лечения. К работе бок о бок с американскими специалистами обе стороны готовились заранее - во время видеоконференций.

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Ольга Горб добавила: "Благодаря совместной работе как области, так и города, областная детская больница имеет возможность проводить такие квалифицированные операции на современном оборудовании, а дети со всей страны имеют возможность получить высококачественную помощь".

Подводя итоги миссии, днепровские и американские врачи отмечают: среди их нынешних пациентов в возрасте от года, каждый случай был по-своему уникальным и сложным.

"Были проведены сложнейшие операции, и наша команда справилась. Самая длинная операция длилась 3,5 часа. Большинство вмешательств были направлены на высвобождение движений ребенка, которые ограничивали грубые рубцы", - рассказал врач-комбустиолог Артем Посунько.