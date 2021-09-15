В Днепре ведущие американские ожоговые хирурги начали бесплатно оперировать детей

Днепр на этой неделе стал центром уникального медицинского опыта. В город впервые приехали девять американских специалистов во главе с Геннадием Фузайловым - профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники Massachusetts General Hospital. Эту работу он сочетает с медицинскими миссиями.

Американские специалисты совместно с украинскими врачами бесплатно в Днепропетровской областной детской клинической больницы проводят сложнейшие операции детям с нарушением функций верхних или нижних конечностей (контрактуры или послеожоговые рубцы). Миссия имеет две цели - лечение детей со всей страны и обмен бесценным опытом, которым американские врачи делятся с украинскими.

"Очень ценно для коллектива быть участниками такой миссии. Этот проект удалось воплотить благодаря поддержке руководства города и области. Со своей стороны в больнице мы максимально все учли и обустроили в соответствии с требованиями, чтобы комфортно и безопасно было как врачам, которые задействованы в проекте, так детям, которых оперируют", - подчеркнул генеральный директор КП "Областная детская клиническая больница" Алексей Власов.

Для операций отобраны 35 украинских детей с тяжелыми случаями.

По словам Геннадия Фузайлова, главная задача в этой работе не взять количеством, а объемом операций.

"Со мной приехали хирурги, специализирующиеся на лице, руках и теле. Благодаря этому мы можем на одном ребенке одновременно проводить три-четыре операции. В этой работе задействованы и местные хирурги, медсестры, которых отбирали. Поэтому после таких операций они смогут самостоятельно оперировать тех детей, обратившихся к нам, но которые не были отобраны. Конечно, мы всячески открыты для дальнейшего сотрудничества и консультаций с ними", - подчеркнул Геннадий Фузайлов.

Он также отметил полную готовность города к работе врачебной миссии: "С приездом в Днепр сразу почувствовали и увидели, как инфраструктурно здесь подготовились к проекту и этим были приятно удивлены".

Со своей стороны заместитель директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко отметила: "В рамках врачебной миссии в Днепре проводится информационная кампания по предотвращению ожогов у детей, как оказать первую медицинскую помощь. В амбулаториях, школах, детсадах размещены соответствующие информационные плакаты, проводятся беседы с родителями. А завтра в сквере "Прибрежный" и в парке "Зеленая роща" будут распространять и тематические флаеры. Все это делается, чтобы еще раз обратить внимание прежде всего родителей, что может вызвать ожоги и как этого избежать".

В то же время начальница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталья Шмалько добавила: "Есть такие надежды, что этот проект в Днепре станет долгосрочным, поскольку много желающих детей со всей страны. Кроме того, наши врачи с нетерпением ждут лекции, семинары с участием американских коллег, которые также запланированы в рамках визита".

Юлия с сыном Иваном приехали в Днепр на операцию из Синельниково.

"Наша история длится уже девять лет. Это был несчастный случай, когда ребенок сам себя подожег, в результате чего получил многочисленные ожоги, травмы. Нас сразу забрали в областную больницу, где врачи и спасли моего ребенка. Девять дней в реанимации, а дальше - многочисленные операции. Услышав о миссии американских врачей здесь, в Днепре, сразу подали заявку на этот проект. Очень рады, что сына отобрали для операции. Ему установят имплантат в голову, чтобы росли волосы, не тянула рука, а также будут восстанавливать ухо".