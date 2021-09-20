Лікарі з США безкоштовно прооперували дітей у Дніпрі і планують продовжувати цю місію у наступні роки

У Дніпрі в рамках медичної місії " Лікарі об’єднуються для допомоги дітям " провели комплекс операцій для 30 маленьких пацієнтів з усієї України. Щоб допомогти дітям з найтяжчими наслідками опікових травм, а також вродженими патологіями розвитку кінцівок, до міста вперше приїхали американські фахівці на чолі з Геннадієм Фузайловим - професором Гарвардської медичної школи та лікарем клініки Massachusetts General Hospital.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Дніпра.

"Цей візит не був звичайним. Насамперед тому, що місія відбувалася під час епідемії ковід, і мені здавалося, що це неможливо. Організація міста, обласної адміністрації, організація в лікарні – були феноменальними. Ми почуваємося тут комфортно. Ми раді, що нас так зустріли. Що наші українські колеги були такими активними під час цього проєкту. І ми впевнені, що приїдемо сюди знову, і наша місія розширюватиметься", - повідомив пан Фузайлов.

Лікарі із США - це хірурги, які спеціалізуються на обличчі, руках і тілі. Такий підбір дозволив проводити кожному маленькому пацієнтові по три-чотири операції одночасно. Мер Дніпра Борис Філатов подякував американським фахівцям і лікарям міста.

"Це чудовий досвід, що мав не лише гуманітарну суть, а й чіткий професійний результат в обміні навичками. Сподіваємося продовжувати цю практику. Ми говорили з паном Фузайловим - тож чекаємо їх також наступного року. Дуже хочеться, щоб і надалі ця співпраця зберігалася", - зазначив Філатов.

Він також підкреслив, що протягом лікарської місії американські колеги стали друзями для міста, та висловив сподівання, що вони все ж знайдуть час ближче познайомитися та побачити Дніпро.

Протягом тижня проєкту безкоштовні операції проводили у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні.

"Я дякую пану Фузайлову, зокрема, від імені всіх пацієнтів – тих дітей, які отримали безкоштовну допомогу. Ця місія була незабутньою як для мене, так і для всіх наших лікарів. Окремі слова подяки міській та обласній владі, адже лікарня сама по собі не змогла б зробити все на такому рівні", - сказав генеральний директор обласної дитячої клінічної лікарні Олексій Власов.

До лікарської місії залучили команди хірургів, анестезіологів, медсестер і молодшого медичного персоналу. Кожен з них супроводжував маленьких пацієнтів на кожному етапі лікування. До роботи пліч-о-пліч з американськими фахівцями обидві сторони готувалися заздалегідь – під час відеоконференцій.

Заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб додала: "Завдяки сумісній роботі як області, так і міста, обласна дитяча лікарня має можливість проводити такі кваліфіковані операції на сучасному обладнанні, а діти з усієї країни мають можливість отримати високоякісну допомогу".

Підбиваючи підсумки місії, дніпровські та американські лікарі зауважують: серед їхніх нинішніх пацієнтів, віком від року, кожен випадок був по-своєму унікальним і складним.

"Були проведені надскладні операції, та наша команда впоралася. Найдовша операція тривала 3,5 години. Більшість втручань були спрямовані на вивільнення рухів дитини, яку обмежували грубі рубці", - розповів лікар-комбустіолог Артем Посунько.