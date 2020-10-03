Врачи развенчали самые популярные мифы о здоровье: перестаньте им верить

Медики развенчали популярные мифы о здоровье (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали мифы о здоровье, которые опасны для человека

Специалисты опровергли самые распространенные мифы о здоровье человека. Они касаются реакции на болезненные состояния и десятки лет люди наносят себе вред верой в эти мифы.

Как нужно реагировать на боли в спине, стоит ли принимать мультивитамины и почему при ОРЗ не помогают антибиотики, рассказали в журнале "Формула здоровья".

Миф 1. При боли в спине нужно меньше двигаться.

Врачи рекомендуют при болях в спине больше двигаться и меньше лежать. Острая боль в пояснице совершенно не снимается постельным режимом. Новые исследования показывают, что полный покой при таких болях только ухудшит ситуацию, так как кровоснабжение и работа мышц в лежачем положении нарушается. Речь не идет об активных занятиях спортом, но и в постель укладываться не стоит. Если такая боль не проходит долго, то врач вполне резонно рекомендует умеренные физические нагрузки.

Миф 2. Головные боли нельзя предотвратить.

Частые головные боли и препараты от нее могут привести к абузусной головной боли, которая вызывается именно лекарствами. Если обычные средства не помогают, то квалифицированные врачи рекомендуют препараты для профилактики. Есть различные лекарства, которые могут заранее снизить сильные боли при напряжении, мигренях, кластерных болях. Подобрать лечение может только врач, и такие препараты применяют в малых дозах.

Миф 3. При ОРЗ помогают антибиотики и витамин С.

Увы, нет. Эти препараты совершенно не помогают в лечении простудных заболеваний. И предотвратить ОРЗ с помощью повышенных доз витамина С также невозможно. Самое лучшее – это мыть руки, поддерживать иммунитет в норме и вести здоровый образ жизни. Во время заболевания помочь могут только средства, которые снимают симптомы, а ускорить выздоровление они не смогут. Антибиотики при вирусах очень вредны, так же как и большинство противовирусных препаратов. Антибиотики воздействуют только на бактерии и принимать их без назначения врача не рекомендуется. У них много побочных эффектов. Лучше пить больше жидкости, взять больничный, отдохнуть и дать возможность организму самостоятельно справиться с болезнью.

Миф 4. Мультивитамины повысят иммунитет и помогут стать здоровее.

Эксперты утверждают, что гиповитаминоз (острая нехватка витаминов) – довольно редкое явление, но при этом каждую весну и осень большинство людей начинает налегать на мультивитамины, чтобы поддержать организм. На самом деле нужно просто сбалансировано питаться, употреблять фрукт и овощи и не злоупотреблять алкоголем и курением. Дополнительные витамины можно принимать беременным, кормящим, младенцам, женщинам в постменопаузе и людям, которые живут в северных широтах (им необходим дополнительно витамин D).

Миф 5. Загар в умеренных дозах полезен для здоровья.

Увы, любой загар, в том числе и в солярии, повышает риск развития рака кожи. А ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК кожи. В некоторых странах солярии категорически запрещены или доступ к ним есть у ограниченных групп населения. Ультрафиолетовое излучение небезопасно даже в небольших дозах и признано канцерогеном.

Обычный загар не защищает от солнечных ожогов, способствует раннему старению кожи и может стать причиной серьезных воспалений – кератита, конъюнктивита, катаракты и меланомы глаз.

Миф 6. Взрослым людям не нужны прививки.

Вакцинироваться от опасных заболеваний необходимо в течении всей жизни, а не только в детстве. У большинства вакцин есть срок действия и с возрастом они просто перестают защищать организм человека. Есть специфические вакцины – для пожилых в группе риска, для людей определенных профессий, от сезонных заболеваний, от заболеваний в том регионе, который вы собираетесь посетить. Есть специальные прививки для будущим мам, которые нужно сделать во время подготовки к беременности.

Миф 7. Красные продукты являются большим аллергеном, чем другие.

К сожалению – нет. Аллергены совершенно не зависят от цвета продуктов. Как показывают мировые исследования, самыми большими аллергенами считаются: молоко, яйца, рыба, орехи, пшеница.

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