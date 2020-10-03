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Лікарі спростували найпопулярніші міфи про здоров'я: годі їм вірити

Субота 03 жовтня 2020 16:46
Лікарі спростували найпопулярніші міфи про здоров'я: годі їм вірити
Медики розвіяли популярні міфи про здоров'я (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали міфи про здоров'я, які небезпечні для людини

Фахівці спростували найпоширеніші міфи про здоров'я людини. Вони стосуються реакції на хворобливі стани та десятки років люди завдають собі шкоду вірою у ці міфи.

Як потрібно реагувати на болі в спині, чи варто приймати мультивітаміни та чому при ГРЗ не допомагають антибіотики, розповіли в журналі "Формула здоров'я".

Міф 1. При болю в спині потрібно менше рухатися.

Лікарі рекомендують при болях у спині більше рухатися і менше лежати. Гострий біль в попереку зовсім не знімається постільним режимом. Нові дослідження показують, що спокій при таких болях тільки погіршить ситуацію, оскільки кровопостачання і робота м'язів лежачи порушується. Мова не йде про активні заняття спортом, але і в ліжко укладатися не варто. Якщо такий біль не проходить довго, то лікар цілком резонно рекомендує помірні фізичні навантаження.

Міф 2. Головним болям не можна запобігти.

Часті головні болі й препарати від неї можуть призвести до абузусного головного болю, який викликається саме ліками. Якщо звичайні засоби не допомагають, то кваліфіковані лікарі рекомендують препарати для профілактики. Є різні ліки, які можуть заздалегідь знизити сильні болі при напрузі, мігрені, кластерних болях. Підібрати лікування може тільки лікар, і такі препарати застосовують у малих дозах.

Міф 3. При ГРЗ допомагають антибіотики та вітамін С.

На жаль, ні. Ці препарати зовсім не допомагають в лікуванні простудних захворювань. І запобігти ГРЗ за допомогою підвищених доз вітаміну С також неможливо. Найкраще – це мити руки, підтримувати імунітет в нормі та вести здоровий спосіб життя. Під час захворювання допомогти можуть тільки засоби, які знімають симптоми, а прискорити одужання вони не зможуть. Антибіотики при вірусах дуже шкідливі, так само як і більшість противірусних препаратів. Антибіотики впливають тільки на бактерії й приймати їх без призначення лікаря не рекомендується. У них багато побічних ефектів. Краще пити більше рідини, взяти лікарняний, відпочити та дати можливість організму самостійно впоратися з хворобою.

Міф 4. Мультивітаміни підвищать імунітет і допоможуть стати здоровішими.

Експерти стверджують, що гіповітаміноз (гостра нестача вітамінів) – досить рідкісне явище, але при цьому кожну весну й осінь більшість людей починає налягати на мультивітаміни, щоб підтримати організм. Насправді потрібно просто збалансовано харчуватися, вживати фрукти й овочі та не зловживати алкоголем і курінням. Додаткові вітаміни можна приймати вагітним, жінкам, дітям, жінкам в постменопаузі й людям, які живуть у північних широтах (їм необхідний додатково вітамін D).

Міф 5. Засмага в помірних дозах корисна для здоров'я.

На жаль, будь засмага, в тому числі й в солярії, підвищує ризик розвитку раку шкіри. А ультрафіолетове випромінювання руйнує ДНК шкіри. У деяких країнах солярії категорично заборонені або доступ до них є в обмежених груп населення. Ультрафіолетове випромінювання небезпечно навіть у невеликих дозах і визнане канцерогеном.

Звичайна засмага не захищає від сонячних опіків, сприяє ранньому старінню шкіри й може стати причиною серйозних запалень – кератиту, кон'юнктивіту, катаракти та меланоми очей.

Міф 6. Дорослим людям не потрібні щеплення.

Вакцинуватися від небезпечних захворювань необхідно протягом усього життя, а не тільки в дитинстві. У більшості вакцин є термін дії й з віком вони просто перестають захищати організм людини. Є специфічні вакцини – для літніх у групі ризику, для людей певних професій, від сезонних захворювань, від захворювань, в тому регіоні, який ви збираєтеся відвідати. Є спеціальні щеплення для майбутніх мам, які потрібно зробити під час підготовки до вагітності.

Міф 7. Червоні продукти є великим алергеном, ніж інші.

На жаль – ні. Алергени абсолютно не залежать від кольору продуктів. Як показують світові дослідження, найбільшими алергенами вважаються: молоко, яйця, риба, горіхи, пшениця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали популярні засоби від застуди, які можуть сильно нашкодити.

А також розповідали про те, що фахівець розвіяв міф про "питну" воду для дітей.

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