Врачи развенчали популярные мифы об уходе за кожей: никогда не делайте так!

Какой у вас тип кожи? Есть ли у вас кожные заболевания? Есть ли у вас какие-нибудь аллергии? Должны ли эти два продукта сочетаться?

"Есть ряд вещей, которые следует учитывать, прежде чем начинать какое-либо лечение или процедуру. Изучите все, что может предложить Google, но не забудьте проверить, одобрена ли информация дерматологами или подтверждена ли она научными исследованиями, чтобы избежать катастрофы, которая грозит большими проблемами, чем покрасневшее лицо", - говорит дерматолог доктор Филлипс.

Худший ингредиент для кожи?

Следует избегать некоторых спиртов, ароматизаторов и эфирных масел. Некоторые спирты, такие как растворители, могут вызывать раздражение и приводить к пигментации. Также было доказано, что длительное использование некоторых ароматов и эфирных масел вызывает контактный дерматит (разновидность экземы).

Худшее домашнее средство по уходу за кожей

По мнению экспертов DestinationSkin, использование лимонного сока для осветления кожи или лечения пигментации - худшее средство.

Лимон имеет очень низкий уровень pH и может нарушить и ослабить естественный барьер кожи. Нанесение чистого лимонного сока на кожу также может вызвать сильное раздражение, которое по иронии судьбы может привести к пигментации, а не лечить ее.

Самый большой миф о восстановлении кожи

Яблочный уксус от прыщей и пигментации может вызвать сильное раздражение - по тем же причинам, что и лимонный сок. Яблочный уксус не был достаточно исследован, чтобы его можно было считать безопасным для использования на коже.

Лучшее средство на каждый день

Одно средство, которое улучшит вашу кожу, вы можете найти у себя на кухне - пакетики зеленого чая. Налейте охлажденный зеленый чай в пульверизатор. Его можно использовать из-за противовоспалительных и антиоксидантных свойств, и его можно даже использовать в качестве тонера перед увлажнением.

Зубная паста помогает от воспалений?

Абсолютно НЕТ! Она создана для зубов, а не для кожи. Зубная паста содержит ингредиенты, которые могут повредить кожу.

Помогают ли огурцы или пакетики холодного чая от отеков под глазами?

Огурец и холодные чайные пакетики имеют временный эффект, уменьшая отечность и раздражение под глазами, но, по мнению экспертов DestinationSkin, не было проведено достаточно клинических испытаний, чтобы подтвердить, что это действительно работает.