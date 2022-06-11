Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне

Многие из нас слышали, что причиной появления акне на лице и не только может быть употребление молока. Однако действительно ли это так и нужно ли полностью исключить его из рациона?

Наша кожа - это гормонозависимый орган, поэтому любые колебания гормонального фона могут влиять на ее состояние.



Известно, что одним из факторов, способствующих развитию акне, является мужской гормон - дегидротестостерон (ДГТ). ДГТ связывается с андрогенными рецепторами по принципу "ключ-замок". Андрогенный рецептор (замковое отверстие) должен быть открытым, чтобы была возможность "вставить ключ". Для открытия "отверстия" требуется наличие инсулина и/или инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1).



Молоко и молочные продукты увеличивают не только уровень инсулина, но и (IGF-1), способствуя связыванию андрогена с рецептором.

Кроме гормонов, спровоцировать высыпания может белок, который есть в молоке - казеин, который повышает секрецию инсулиноподобного гормона.

Простыми словами:

Употребление молока стимулирует увеличение уровня гормона инсулина, который активирует гормоны андрогены, происходит усиленная выработка кожного сала, также происходит увеличение избыточного деления клеток, которые выстилают сами поры и как следствие выработка кожного сала = возникновение акне.

Существует ли молоко без гормонов?

Можно ли заменить обычное молоко органическим или безлактозным

Чем можно заменить обычное молоко

Связь между молоком и появлением акне (фото: instagram.com/dr.nataliia_popova_)