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Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне

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Суббота 11 июня 2022 12:48
Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне Молоко вызывает акне (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Многие из нас слышали, что причиной появления акне на лице и не только может быть употребление молока. Однако действительно ли это так и нужно ли полностью исключить его из рациона?

На эти вопросы ответила дерматолог-косметолог Наталья Попова в своем Instagram.

Наша кожа - это гормонозависимый орган, поэтому любые колебания гормонального фона могут влиять на ее состояние.

Известно, что одним из факторов, способствующих развитию акне, является мужской гормон - дегидротестостерон (ДГТ). ДГТ связывается с андрогенными рецепторами по принципу "ключ-замок". Андрогенный рецептор (замковое отверстие) должен быть открытым, чтобы была возможность "вставить ключ". Для открытия "отверстия" требуется наличие инсулина и/или инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1).

Молоко и молочные продукты увеличивают не только уровень инсулина, но и (IGF-1), способствуя связыванию андрогена с рецептором.

Кроме гормонов, спровоцировать высыпания может белок, который есть в молоке - казеин, который повышает секрецию инсулиноподобного гормона.

Простыми словами:

Употребление молока стимулирует увеличение уровня гормона инсулина, который активирует гормоны андрогены, происходит усиленная выработка кожного сала, также происходит увеличение избыточного деления клеток, которые выстилают сами поры и как следствие выработка кожного сала = возникновение акне.

Существует ли молоко без гормонов?

Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне

Можно ли заменить обычное молоко органическим или безлактозным

Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне

Чем можно заменить обычное молоко

Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акнеСвязь между молоком и появлением акне (фото: instagram.com/dr.nataliia_popova_)

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