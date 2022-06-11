Лікарі розвінчали популярні міфи про догляд за шкірою: ніколи не робіть так!

Який у вас тип шкіри? Чи є у вас шкірні захворювання? Чи є у вас які-небудь алергії? Чи повинні ці два продукти поєднуватися?

"Є ряд речей, які слід враховувати, перш ніж починати будь-яке лікування або процедуру. Вивчіть все, що може запропонувати Google, але не забудьте перевірити, чи схвалена інформація дерматологами або чи підтверджена вона науковими дослідженнями, щоб уникнути катастрофи, яка загрожує більшими проблемами, ніж почервоніле обличчя", - говорить дерматолог доктор Філліпс.

Найгірший інгредієнт для шкіри?

Слід уникати деяких спиртів, ароматизаторів і ефірних масел. Деякі спирти, такі як розчинники, можуть викликати роздратування і призводити до пігментації. Також було доведено, що тривале використання деяких ароматів і ефірних масел викликає контактний дерматит (різновид екземи).

Найгірший домашній засіб для догляду за шкірою

На думку експертів DestinationSkin, використання лимонного соку для освітлення шкіри або лікування пігментації - найгірший засіб.

Лимон має дуже низький рівень рН і може порушити і послабити природний бар'єр шкіри. Нанесення чистого лимонного соку на шкіру також може викликати сильне роздратування, яке за іронією долі може призвести до пігментації, а не лікувати її.

Найбільший міф про відновлення шкіри

Яблучний оцет від прищів і пігментації може викликати сильне роздратування - з тих же причин, що і лимонний сік. Яблучний оцет не був достатньо досліджений, щоб його можна було вважати безпечним для використання на шкірі.

Кращий засіб на кожен день

Один засіб, який поліпшить вашу шкіру, ви можете знайти у себе на кухні - пакетики зеленого чаю. Налийте охолоджений зелений чай в пульверизатор. Його можна використовувати через протизапальні та антиоксидантні властивості, і його можна навіть використовувати як тонер перед зволоженням.

Зубна паста допомагає від запалень?

Абсолютно ні! Вона створена для зубів, а не для шкіри. Зубна паста містить інгредієнти, які можуть пошкодити шкіру.

Чи допомагають огірки або пакетики холодного чаю від набряків під очима?

Огірок і холодні чайні пакетики мають тимчасовий ефект, зменшуючи набряклість і роздратування під очима, але, на думку експертів DestinationSkin, не було проведено достатньо клінічних випробувань, щоб підтвердити, що це дійсно працює.