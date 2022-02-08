Врачи развенчали миф о советском методе лечения вирусов

Многие из вас встречали информацию о полезной силе йодной сетки. Если ее нанести на тело, то это поможет укрепить организм, избавиться от йододефицита или вылечиться от острых респираторных заболеваний. Такое универсальное средство. Но действительно ли он работает?

Нет доказанных фактов, подтверждающих лечебные свойства йодной сетки. Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний.

Благодаря разогревающим свойствам йода на время усилится местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет.

Чем опасна йодная сетка

Есть практика, особенно в регионах, где у людей наблюдается недостаток йода с помощью йодной сетки определять дефицит этого элемента в организме. Вроде бы, если рисунок исчезает за 3 часа, то это свидетельствует о недостатке йода, а потому надо чаще рисовать клетки на теле, чтобы организм обогащался им.



Это миф. Йодная сетка не может это сделать. К тому же, если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражение и ожоги. Особенно уязвимы дети: детская кожа легко впитывает йод, чрезмерное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы.

Если у вас симптомы ОРВИ

Помните, если у вас есть симптомы респираторных заболеваний, лучше обратиться к врачу, который квалифицированно поможет с лечением.

С целью предупреждения йододефицита рекомендуется регулярно потреблять продукты, обогащенные йодом, прежде всего йодированную соль. Также следует обогатить рацион морской рыбой, морской капустой и другими продуктами с высоким содержанием йода.