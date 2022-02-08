Лікарі розвінчали міф про радянський метод лікування вірусів

Багато з вас зустрічали інформацію про корисну силу йодної сітки. Якщо її нанести на тіло, то це допоможе зміцнити організм, позбутися від йододефіциту або вилікуватися від гострих респіраторних захворювань. Такий собі універсальний засіб. Але чи дійсно він працює?

Немає доведених фактів, що підтверджують лікувальні властивості йодної сітки. Нанесення йоду на шкіру ніяк не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися від інших симптомів вірусних захворювань.

Завдяки розігріваючим властивостям йоду на час посилиться місцева мікроциркуляція крові, але не більше. Вилікувати кашель або нежить йодна сітка не зможе.

Чим небезпечна йодна сітка

Є практика, особливо в регіонах, де у людей спостерігається нестача йоду за допомогою йодної сітки визначати дефіцит цього елемента в організмі. Начебто, якщо малюнок зникає за 3 години, то це свідчить про нестачу йоду, а тому треба частіше малювати клітини на тілі, щоб організм збагачувався їм.



Це міф. Йодна сітка не може це зробити. До того ж якщо часто наносити розчин йоду на шкіру, можуть виникнути висипання, подразнення і опіки. Особливо вразливі діти: дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може привести до порушень в роботі щитовидної залози.

Якщо у вас симптоми ГРВІ

Пам'ятайте, якщо у вас є симптоми респіраторних захворювань, краще звернутися до лікаря, який кваліфіковано допоможе з лікуванням.

З метою попередження йододефіциту рекомендується регулярно споживати продукти, збагачені йодом, перш за все йодовану сіль. Також слід збагатити раціон морською рибою, морською капустою та іншими продуктами з високим вмістом йоду.