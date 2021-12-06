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Врачи рассказали, как распознать паническую атаку и не спутать с более опасным состоянием

Автор: Роман Мирончук

Тревожность и паника - нормальные реакции на стресс или опасность, но, если они возникают регулярно и без видимой причины, это может свидетельствовать о паническом расстройстве.

Подробней о панических атаках рассказала Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) на своей странице в Facebook.

Симптомы панической атаки

  • учащенное сердцебиение,
  • слабость,
  • выделение пота,
  • тошнота,
  • боль в груди,
  • одышка,
  • дрожь,
  • озноб,
  • головокружение,
  • онемение или покалывание,
  • сухость во рту,
  • позывы в туалет,
  • звон в ушах,
  • чувство ужаса,
  • страх смерти.

Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя бывает и дольше.

Что делать при панической атаке

  • не пытайтесь с ней бороться;
  • оставайтесь на месте;
  • дышите медленно и глубоко;
  • напоминайте себе, что атака пройдет;
  • попробуйте "заземлиться": почувствуйте, что крепко стоите на ногах, сфокусируйтесь на органах чувств: осязание, запах, вкус;
  • помните, что это не угрожает жизни.

Если панические атаки повторяются, обратитесь к врачу. Он оценит симптомы и назначит лечение или направит на дальнейшие обследования. Эффективными при панических атаках считаются когнитивно поведенческая терапия и антидепрессанты.

Как предотвратить панические атаки

Делайте то, что вас расслабляет: йога, пилатес, массажи, чтение, прогулки, ароматерапия и т.д.

Поинтересуйтесь дыхательными техниками, они помогают успокоиться.

Регулярно делайте физические упражнения, они снимают стресс и напряжение.

Избегайте сладкого, кофеина, алкоголя и курения, потому что они делают только хуже.

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