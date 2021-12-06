Врачи рассказали, как распознать паническую атаку и не спутать с более опасным состоянием

Тревожность и паника - нормальные реакции на стресс или опасность, но, если они возникают регулярно и без видимой причины, это может свидетельствовать о паническом расстройстве.
Подробней о панических атаках рассказала Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) на своей странице в Facebook.
Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя бывает и дольше.
Если панические атаки повторяются, обратитесь к врачу. Он оценит симптомы и назначит лечение или направит на дальнейшие обследования. Эффективными при панических атаках считаются когнитивно поведенческая терапия и антидепрессанты.
Делайте то, что вас расслабляет: йога, пилатес, массажи, чтение, прогулки, ароматерапия и т.д.
Поинтересуйтесь дыхательными техниками, они помогают успокоиться.
Регулярно делайте физические упражнения, они снимают стресс и напряжение.
Избегайте сладкого, кофеина, алкоголя и курения, потому что они делают только хуже.
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