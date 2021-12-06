Лікарі розповіли, як розпізнати панічну атаку і не сплутати з більш небезпечним станом

Тривожність і паніка - нормальні реакції на стрес або небезпеку, але, якщо вони виникають регулярно і без видимої причини, це може свідчити про панічний розлад.
Детальніше про панічні атаки розповіла Національна служба здоров'я України (НСЗУ) на своїй сторінці в Facebook.
Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоча буває і довше.
Якщо панічні атаки повторюються, зверніться до лікаря. Він оцінить симптоми і призначить лікування або направить на подальші обстеження. Ефективними при панічних атаках вважаються когнітивно поведінкова терапія і антидепресанти.
Робіть те, що вас розслабляє: йога, пілатес, масажі, читання, прогулянки, ароматерапія і т. д.
Поцікавтеся дихальними техніками, вони допомагають заспокоїтися.
Регулярно робіть фізичні вправи, вони знімають стрес і напругу.
Уникайте солодкого, кофеїну, алкоголю і куріння, тому що вони роблять тільки гірше.
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