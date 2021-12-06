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Лікарі розповіли, як розпізнати панічну атаку і не сплутати з більш небезпечним станом

Автор: Роман Мирончук

Тривожність і паніка - нормальні реакції на стрес або небезпеку, але, якщо вони виникають регулярно і без видимої причини, це може свідчити про панічний розлад.

Детальніше про панічні атаки розповіла Національна служба здоров'я України (НСЗУ) на своїй сторінці в Facebook.

Симптоми панічної атаки

  • прискорене серцебиття,
  • слабкість,
  • виділення поту,
  • нудота,
  • біль у грудях,
  • задишка,
  • тремтіння,
  • озноб,
  • запаморочення,
  • оніміння або поколювання,
  • сухість у роті,
  • позиви в туалет,
  • дзвін у вухах,
  • почуття жаху,
  • страх смерті.

Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоча буває і довше.

Що робити при панічній атаці

  • не намагайтеся з нею боротися;
  • залишайтеся на місці;
  • дихайте повільно і глибоко;
  • нагадуйте собі, що атака пройде;
  • спробуйте "заземлитися": відчуйте, що міцно стоїте на ногах, сфокусуйтеся на органах почуттів: дотик, запах, смак;
  • пам'ятайте, що це не загрожує життю.

Якщо панічні атаки повторюються, зверніться до лікаря. Він оцінить симптоми і призначить лікування або направить на подальші обстеження. Ефективними при панічних атаках вважаються когнітивно поведінкова терапія і антидепресанти.

Як запобігти панічним атакам

Робіть те, що вас розслабляє: йога, пілатес, масажі, читання, прогулянки, ароматерапія і т. д.

Поцікавтеся дихальними техніками, вони допомагають заспокоїтися.

Регулярно робіть фізичні вправи, вони знімають стрес і напругу.

Уникайте солодкого, кофеїну, алкоголю і куріння, тому що вони роблять тільки гірше.

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