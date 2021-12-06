Врачи рассказали, как распознать паническую атаку и не спутать с более опасным состоянием

Симптомы панической атаки

учащенное сердцебиение,

слабость,

выделение пота,

тошнота,

боль в груди,

одышка,

дрожь,

озноб,

головокружение,

онемение или покалывание,

сухость во рту,

позывы в туалет,

звон в ушах,

чувство ужаса,

страх смерти.

Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя бывает и дольше.

Что делать при панической атаке

не пытайтесь с ней бороться;

оставайтесь на месте;

дышите медленно и глубоко;

напоминайте себе, что атака пройдет;

попробуйте "заземлиться": почувствуйте, что крепко стоите на ногах, сфокусируйтесь на органах чувств: осязание, запах, вкус;

помните, что это не угрожает жизни.

Если панические атаки повторяются, обратитесь к врачу. Он оценит симптомы и назначит лечение или направит на дальнейшие обследования. Эффективными при панических атаках считаются когнитивно поведенческая терапия и антидепрессанты.

Как предотвратить панические атаки

Делайте то, что вас расслабляет: йога, пилатес, массажи, чтение, прогулки, ароматерапия и т.д.

Поинтересуйтесь дыхательными техниками, они помогают успокоиться.

Регулярно делайте физические упражнения, они снимают стресс и напряжение.

Избегайте сладкого, кофеина, алкоголя и курения, потому что они делают только хуже.