Врачи рассказали, как распознать паническую атаку и не спутать с более опасным состоянием
Тревожность и паника - нормальные реакции на стресс или опасность, но, если они возникают регулярно и без видимой причины, это может свидетельствовать о паническом расстройстве.
Подробней о панических атаках рассказала Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) на своей странице в Facebook.
Симптомы панической атаки
- учащенное сердцебиение,
- слабость,
- выделение пота,
- тошнота,
- боль в груди,
- одышка,
- дрожь,
- озноб,
- головокружение,
- онемение или покалывание,
- сухость во рту,
- позывы в туалет,
- звон в ушах,
- чувство ужаса,
- страх смерти.
Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя бывает и дольше.
Что делать при панической атаке
- не пытайтесь с ней бороться;
- оставайтесь на месте;
- дышите медленно и глубоко;
- напоминайте себе, что атака пройдет;
- попробуйте "заземлиться": почувствуйте, что крепко стоите на ногах, сфокусируйтесь на органах чувств: осязание, запах, вкус;
- помните, что это не угрожает жизни.
Если панические атаки повторяются, обратитесь к врачу. Он оценит симптомы и назначит лечение или направит на дальнейшие обследования. Эффективными при панических атаках считаются когнитивно поведенческая терапия и антидепрессанты.
Как предотвратить панические атаки
Делайте то, что вас расслабляет: йога, пилатес, массажи, чтение, прогулки, ароматерапия и т.д.
Поинтересуйтесь дыхательными техниками, они помогают успокоиться.
Регулярно делайте физические упражнения, они снимают стресс и напряжение.
Избегайте сладкого, кофеина, алкоголя и курения, потому что они делают только хуже.
Напомним, доктор Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно.
Ранее врачи рассказали, кому категорически нельзя пить молоко.