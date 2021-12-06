Лікарі розповіли, як розпізнати панічну атаку і не сплутати з більш небезпечним станом
Тривожність і паніка - нормальні реакції на стрес або небезпеку, але, якщо вони виникають регулярно і без видимої причини, це може свідчити про панічний розлад.
Детальніше про панічні атаки розповіла Національна служба здоров'я України (НСЗУ) на своїй сторінці в Facebook.
Симптоми панічної атаки
- прискорене серцебиття,
- слабкість,
- виділення поту,
- нудота,
- біль у грудях,
- задишка,
- тремтіння,
- озноб,
- запаморочення,
- оніміння або поколювання,
- сухість у роті,
- позиви в туалет,
- дзвін у вухах,
- почуття жаху,
- страх смерті.
Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоча буває і довше.
Що робити при панічній атаці
- не намагайтеся з нею боротися;
- залишайтеся на місці;
- дихайте повільно і глибоко;
- нагадуйте собі, що атака пройде;
- спробуйте "заземлитися": відчуйте, що міцно стоїте на ногах, сфокусуйтеся на органах почуттів: дотик, запах, смак;
- пам'ятайте, що це не загрожує життю.
Якщо панічні атаки повторюються, зверніться до лікаря. Він оцінить симптоми і призначить лікування або направить на подальші обстеження. Ефективними при панічних атаках вважаються когнітивно поведінкова терапія і антидепресанти.
Як запобігти панічним атакам
Робіть те, що вас розслабляє: йога, пілатес, масажі, читання, прогулянки, ароматерапія і т. д.
Поцікавтеся дихальними техніками, вони допомагають заспокоїтися.
Регулярно робіть фізичні вправи, вони знімають стрес і напругу.
Уникайте солодкого, кофеїну, алкоголю і куріння, тому що вони роблять тільки гірше.
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