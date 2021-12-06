Лікарі розповіли, як розпізнати панічну атаку і не сплутати з більш небезпечним станом

Симптоми панічної атаки

прискорене серцебиття,

слабкість,

виділення поту,

нудота,

біль у грудях,

задишка,

тремтіння,

озноб,

запаморочення,

оніміння або поколювання,

сухість у роті,

позиви в туалет,

дзвін у вухах,

почуття жаху,

страх смерті.

Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоча буває і довше.

Що робити при панічній атаці

не намагайтеся з нею боротися;

залишайтеся на місці;

дихайте повільно і глибоко;

нагадуйте собі, що атака пройде;

спробуйте "заземлитися": відчуйте, що міцно стоїте на ногах, сфокусуйтеся на органах почуттів: дотик, запах, смак;

пам'ятайте, що це не загрожує життю.

Якщо панічні атаки повторюються, зверніться до лікаря. Він оцінить симптоми і призначить лікування або направить на подальші обстеження. Ефективними при панічних атаках вважаються когнітивно поведінкова терапія і антидепресанти.

Як запобігти панічним атакам

Робіть те, що вас розслабляє: йога, пілатес, масажі, читання, прогулянки, ароматерапія і т. д.

Поцікавтеся дихальними техніками, вони допомагають заспокоїтися.

Регулярно робіть фізичні вправи, вони знімають стрес і напругу.

Уникайте солодкого, кофеїну, алкоголю і куріння, тому що вони роблять тільки гірше.