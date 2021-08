Врачи рассказали, как правильно мыть фрукты и овощи. Мы все делали не так?!

Почему вообще нужно продукты?

Прежде всего - чтобы избавиться от почвы и пыли, которые могут оседать на плодах.

Но есть еще и другие причины, среди которых - разнообразные микробы и возможные пестициды, которые могут нанести сильный вред здоровью.

"Диетические пестициды могут быть связаны с неблагоприятными репродуктивными последствиями для женщин, особенно с меньшей вероятностью беременности. На фертильность мужчин также может негативно повлиять употребление продуктов с высоким уровнем остатков пестицидов", - говорят эксперты.

Вот как следует мыть фрукты и овощи

Как бы это странно ни звучало, но в мире существуют надежные и научно обоснованные способы мыть фрукты и овощи дома!

Итак, мытье овощей в идеале должно происходить по такому алгоритму:

Тщательно вымойте руки с мылом и теплой водой (не менее 20 секунд)

Проверьте продукты, нет ли среди них гнилых. Вырежьте поврежденные или "забитые" места на свежих фруктах и овощах. Но если большая часть продукта поражена гнилью, то не пытайтесь "спасти" плод

Тщательно промойте все продукты под проточной водой

Для твердых продуктов (например, огурцов или моркови можно использовать специальную щетку для чистки

Щетка для чистки овощей (фото: amazon.com)

После этого нужно протереть продукты чистым тканевым или бумажным полотенцем, что еще уменьшит количество бактерий, которые могут присутствовать на поверхности после мытья

Снова тщательно вымойте руки с мылом и только после этого приступайте к вкусностям

"Даже если вы не собираетесь есть кожуру (например, когда речь идет об арбузе), все равно важно промывать продукт, потому что грязь и бактерии могут переноситься с поверхности во время чистки", - предупреждают специалисты из Управления по продовольствию и медикаментам США.

К слову, покупаемые зелень и овощи в вакуумных пакетах, которые "готовы к употреблению", эксперты позволяют не перемывать. Если, конечно, это четко указано на упаковке.

Как не надо мыть продукты

Врачи не рекомендуют мыть фрукты и овощи с мылом, с помощью моющих средств или стиральных порошков.

Все потому, что плоды пористые, а значит мыло и бытовые моющие средства могут поглощаться фруктами и овощами. И даже если вы тщательно смоете химию водой, дальнейшее потребление такого сочного персика может вызвать, мягко говоря, недомогание.

Более того, еще и лишний раз рискуете испачкать землю разнообразными фосфатами.

"Замачивание" в воде выводит пестициды из фруктов и овощей?

Оказывается - не совсем. В большинстве случаев мытье и замачивание могут привести лишь к определенному снижению уровня остатков пестицидов. Об этом в частности говорится в исследовании, опубликованном журналом Science of Food of Food and Agriculture в 2018 году.

"Да, это действительно немножко помогает. Но важно отметить, что польза от употребления пяти - семи порций продуктов ежедневно значительно повышает риск действия пестицидов, которые в них могут содержаться. В любом случае помните: хоть мытье полностью не удаляет химию с фруктов и овощей, но все равно лучше употреблять эти продукты - польза от витаминов нивелирует вред от пестицидов", - говорят ученые.

Также Эксперты напоминают, что выращенные на собственном огороде продукты содержат гораздо более низкий уровень пестицидов. Однако даже органические, свежие продукты нужно мыть, прежде чем их потреблять!

Уксус убивает вредные микробы?

Вы могли слышать, что уксус - один из способов очистить ваши продукты от всевозможной "химии". Это не совсем правда.

Так, недавно американские ученые провели исследование: салат, брокколи, яблоки и помидоры подвергали воздействию бактерий, а затем очищали двухминутным замачиванием в проточной воде, 5%-раствором уксуса, 13%-раствором лимона, промывали под водой из осмоса, чистили щеткой и влажной салфеткой.

И результаты несколько отличались. Но зависели не только от метода очистки, но и от вида продукции.

Например, предварительное замачивание в воде перед мытьем значительно уменьшило количество вредных бактерий в яблоках, помидорах и салате, но не в брокколи.

А содержание бактерий на поверхности салата после замачивания в растворах лимона или уксуса не существенно отличалось от уровня содержания пестицидов в салате, настоянном в простой холодной воде из-под крана.

Важно помнить