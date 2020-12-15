Врачи рассказали, почему статистика по COVID-19 в Украине начала снижаться

В последние дни статистика коронавируса в Украине говорит о его замедлении и о том, что заражение падает даже без введения локдауна. Почему так происходит рассказали украинские медики. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что COVID-19 в стране пошел по статистике на спад потому что меньше украинцев стали делать тесты

"Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Теперь делать ПЦР-тест будут всем, кто имеет признаки респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни или нет, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID- 19", - рассказал Степанов во время брифинга.

Врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева также считает, что уменьшение проведения ПЦР-тестов и более узкий клинический отбор пациентов является причиной резкого снижения официальных больных COVID-19.

"Длительное ожидание результата теста в государственных лабораториях по направлению врача не удовлетворяет многих людей с подозрением на коронавирус, поэтому они обращаются в частные лаборатории. А такие лаборатории часто не отчитываются в полном объеме", - рассказала врач ТСН.

Врач из Ровно Павел Силковский считает, что люди в последнее время перестали делать так много тестов на коронавирус.

"Да, мы имеем уменьшение количества тестов. Очереди на тесты сейчас нет и результаты тестирования выдают очень быстро. Но это снижение происходит из-за того, что упало количество обращений, а не из-за проблемы с лабораторными мощностями. Почти никто сейчас не тестируется повторно, в конце болезни. Да и первичных обращений тоже становится меньше. И это тоже говорит о том, что тенденция к спаду заболеваемости таки наметилась", - сказал Силковский.

Как мы ранее писали, врач рассказала, как понять, что вы уже переболели коронавирусом.