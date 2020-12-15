Лікарі розповіли, чому статистика щодо COVID-19 в Україні пішла вниз

В останні дні статистика коронавірусу в Україні говорить про його уповільнення і про те, що зараження падає навіть без введення локдауна. Чому так відбувається розповіли українські медики. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що COVID-19 у країні пішов за статистикою на спад тому що менше українців стали робити тести

"Як тільки побачили це зменшення звернень, ми змінили підходи до тестування. Тепер робити ПЛР-тест будуть усім, хто має ознаки респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає ця симптоматика коронавірусної хвороби або немає, для того, щоб підтвердити або спростувати діагноз COVID - 19", - розповів Степанов під час брифінгу.

Лікар-фізіопульмонолог Київської міської клінічної лікарні №5 Ганна Анікєєва також вважає, що зменшення проведення ПЛР-тестів і більш вузький клінічний відбір пацієнтів є причиною різкого зниження офіційних хворих COVID-19.

"Тривале очікування результату тесту в державних лабораторіях за направленням лікаря не задовольняє багатьох людей з підозрою на коронавірус, тому вони звертаються у приватні лабораторії. А такі лабораторії часто не звітують в повному обсязі", - розповіла лікар ТСН.

Лікар з Рівного Павло Сільковский вважає, що люди останнім часом перестали робити так багато тестів на коронавірус.

"Так, ми маємо зменшення кількості тестів. Черги на тести зараз немає і результати тестування видають дуже швидко. Але це зниження відбувається через те, що впало кількість звернень, а не через проблеми з лабораторними потужностями. Майже ніхто зараз не тестується повторно, наприкінці хвороби. Так і первинних звернень теж стає менше. І це теж говорить про те, що тенденція до спаду захворюваності таки намітилася", - сказав Сільковський.

Як ми раніше писали, лікар розповіла, як зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус.