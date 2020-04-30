Врачи рассказали, почему происходит повторное заражение коронавирусом

Коронавирус COVID-19 проникает так глубоко в легкие, что его не всегда можно обнаружить при помощи обычных методов тестирования. По этой причине даже после выписки из больницы переболевшие коронавирусом могут быть носителем патогена. К такому выводу пришли ученые их Китая, пишет South China Morning Post.

Такое открытие может объяснить, почему тест на коронавирус может давать повторный положительный результат на COVID-19 после того, как первый анализ показал, что человек уже здоров. При этом тест может вообще не показать наличие болезни, но патоген в организме остается.

Все дело в наличии остаточного вируса в легких у некоторых пациентов. Причем коронавирус удалось обнаружить даже в легких умершей от него 78-летней пациентки при вскрытии.

Врачи рассказывают, что женщина после лечения трижды сдавала тесты на COVID-19 и все они были отрицательными. Симптомов у нее уже не было, но за день до выписки из больницы у пациентки вдруг остановилось сердце.

При посмертном обследовании выяснилось, что полные штаммы вируса остались глубоко в ткани ее легких.

Китайские ученые даже предложили перед выпиской "промывать" легкие пациентов. Эта процедура называется бронхоальвеолярный лаваж и предусматривает введение специальной жидкости в легкие и бронхи через рот с последующим ее удалением. Но медики говорят, что такая идея нереальна, ведь процедура очень неприятна и болезненна, а гарантии 100%-го результата нет.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса в мире остановилась вакцинация, что может привести к гибели миллионов людей от других куда более опасных инфекционных болезней.