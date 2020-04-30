Коронавирус заражает сердце: врачи назвали жуткие последствия

Коронавирус атакует сердце (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус вызывает серьезные проблемы с сердцем даже у здоровых людей

Коронавирус может повреждать сердце даже у людей, которые никогда не жаловались на проблемы с ним. Безусловно, "сердечники" в группе риска, но COVID-19 способен вызывать массовую воспалительную реакцию, которую называют миокардит.

Врачам удалось установить, вирус заражает клетки сердца, вызывая сильное воспаление мышечной ткани (миокарда), пишет Sciencealert.

В результате такого поражения меняется "проводимость" в сердце, влияя на его способность перекачивать кровь по телу. Из-за этого меньше кислорода попадает в органы, в том числе в легкие. Пока что специалисты разводят руками, не понимая, как это происходит. Но есть несколько предположений.

Во-первых, повреждение сердца может быть связано со способом проникновения вируса в клетки. Белок в форме шипа на поверхности вируса фиксируется на рецепторе на клеточной поверхности, который называется ACE2. А у пациентов с сердечными болезнями этих рецепторов больше. Поэтому вирус вызывает более сильное воспаление.

Во-вторых, как и при любой инфекции, организм ведет войну против вторжения патогенных микроорганизмов. Это требует больше энергии, метаболизм повышается для борьбы с болезнью - из-за этого повышается температура. Если у здорового человека иммунитет справляется со своей задачей, то люди с ослабленным иммунитетом (даже не имеющих проблем с сердцем) не могут в достаточной степени усилить этот ответ и бороться с вирусной инфекцией.

Поэтому инфекция бушует в организме и поражает жизненно важные органы, особенно легкие и сердце. Такие серьезные повреждения чреваты молниеносным миокардитом, что часто приводит к смерти.

Отметим, что ранее врачи пришли к выводу, что коронавирус способен вызывать неврологические симптомы, а в тяжелых случаях - повреждать мозг, вызывая паралич.

Кроме того мы писали, что коронавирус может вызывать инсульт у молодых людей, у которых никогда не было проблем с сосудами.