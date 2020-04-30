Над миром нависла новая угроза: миллионы людей рискуют умереть без вакцин

Вакцинация остановилась из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Пандемия коронавируса привела к тому, что десятки стран остались без вакцин от других опасных болезней

Коронавирус в мире привел к тому, что многие страны вынуждены отказаться от вакцинирования против других смертельных болезней. Особенно это касается бедных и развивающихся стран.

Сет Беркли, гендиректор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), описал дилемму, с которой столкнулись глобальные организации здравоохранения в последние несколько недель. Они могут продлить поддерживать кампании массовой вакцинации в бедных странах, рискуя непреднамеренно способствовать распространению COVID-19. Если вакцинация будет приостановлена, это неизбежно вызовет всплеск многих других инфекционных заболеваний. В конце концов, они выбрали последнее - кампании массовой вакцинации против множества болезней в настоящее время прекращаются во многих странах.

Для многих детей эти кампании - единственный шанс получить вакцины. По словам Беркли, около 13,5 млн человек уже пропустили вакцинацию против полиомиелита, кори, вируса папилломы человека, желтой лихорадки, холеры и менингита. Последствия проявятся не скоро. Так, например, в случае полиомиелита пауза с вакцинацией ставит под угрозу успех трехдесятилетней кампании по его ликвидации.

"Приостановка началась 24 марта, когда лидеры Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (GPEI) призвали страны отложить все кампании вакцинации против полиомиелита до второй половины 2020 года. А это огромные количества пациентов, от 400 до 450 млн в год. Тем не менее, у нас не было выбора", - говорит Мишель Заффран из Всемирной организации здравоохранения, которая возглавляет GPEI.

По ее словам, прививки привели бы к риску заражения коронавирусом как местных жителей, так и медицинских работников, контактирующих с вакцинируемыми. Но он признает, что из-за этих мер большое количество детей будет парализовано в странах, где полиомиелит все еще активен.

Двадцать три страны уже приостановили свои кампании по борьбе с корью, и в результате 78 миллионов детей не получат вакцину, а шестнадцать других стран все еще принимают решение. В 2018-м - в условиях вакцинации - во всем мире корью заболели 10 миллионов человек и погибли около 140 тысяч. О катастрофических масштабах распространения этой очень заразной болезни после приостановки вакцинирования, увы, можно только догадываться.

Отметим, что недавно доктор Комаровский также высказал опасение, что пандемия коронавируса в Украине может привести к тому, что у нас будут вспышки кори, дифтерии и других опасных болезней. Ведь на время карантина вакцинация детей зачастую просто невозможна.

Ранее мы писали, что пожилым людям грозит серьезная опасность из-за карантина в Украине.