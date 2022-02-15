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Лікарі розповіли, чому після Омікрону краще відмовитися від кави і що можна пити

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Вівторок 15 лютого 2022 07:31
Лікарі розповіли, чому після Омікрону краще відмовитися від кави і що можна пити Фото: лікарі розповіли, чому після Омікрону краще відмовитися від кави (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Коронавірус знижує рівень АТФ-аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії і речовин в організмі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Один з постковидних симптомів Омікрона - сонливість і зниження працездатності. Люди намагаються підбадьориться кавою, але її краще не пити, якщо ви перехворіли Омікроном.

Кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Він також знижує в крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Експерти радять замініть каву неміцним зеленим або білим чаєм. Також українців закликають вакцинуватися, щоб знизити ризик зараження COVID-19.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу Омікрон і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Він зазначив, що сильний біль в горлі і слабкість на самому початку хвороби є "принциповими" симптомами Омікрона. Це його відмінна риса від Дельти та інших видів коронавірусу.

При Омікроні слабкість з'являється на початку хвороби, а при захворюванні дельтою або іншими штамами - тільки з часом, а не в перші дні хвороби.

Ми також писали про те, що лікар-інфекціоніст Світлана Федорова розповіла, які ліки від COVID-19 насамперед повинні бути у вашій аптечці.

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Коронавірус Омикрон
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