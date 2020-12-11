Врачи рассказали, почему не нужно носить маску в мороз

Врачи рассказали, что маска на лице в мороз не нужна (фото: freepic.com)

Врачи рассказали, нужно ли носить маску на улице зимой, а именно в морозные дни. По их словам, этого делать не нужно. Средство защиты необходимо использовать только в местах скопления людей. Если носить маску на улице в мороз - она быстро намокает и охлаждается.

"Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего инструктажа по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - рассказала "РИА Новости" медик Елена Белова.

Врач-инфекционист Николай Малышев солидарен с коллегой и тоже считает, что маски на морозе абсолютно не нужны.

"На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - сообщил Малышев.

Если вы хотите согреться, лучше наденьте на шею шарф, а не маску на лицо, считают врачи.

Напомним, что ранее украинский эпидемиолог рассказал о некачественных масках.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ изменили правила и рассказали, что маски нужно носить на улицах и в помещениях.

Кстати, недавно украинский врач жестко обратился к людям из-за масок и призвал перестать верить в хайп.