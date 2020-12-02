Маски нужно носить на улицах и в помещениях: в ВОЗ изменили правила

ВОЗ обновила рекомендации о ношении масок (иллюстративное фото: freepik.com)

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок в медицинских учреждениях и в общественных местах во время пандемии COVID-19.

В документе представлены более жесткие требования относительно масочного режима. Рекомендации представлены на сайте организации.

В ВОЗ отметили, что практические советы распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет.

Где носить маски и какие нельзя использовать

Специалисты организации советуют широкой общественности носить немедицинские маски в период пандемии из-за коронавируса:

в помещении (например, в магазинах, общих рабочих местах, школах), где отсутствует надлежащее проветривание;

на открытом воздухе (на улицах), где придерживаться дистанцию минимум 1 метр не представляется возможным;

носить маски и придерживаться социальной дистанции не менее 1 метра должны люди из повышенной группы риска (от 60 лет и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет, хронические заболевания легких, рак, цереброваскулярное заболевание или иммуносупрессия);

запрещается использование масок во время интенсивных физических нагрузок;

не рекомендуется использовать маски с клапанами;

защитные лицевые щитки способны обеспечивать только определенный уровень защиты - их не следует рассматриваться как замену маски (их использование допускается при условии, когда у человека есть нарушения когнитивной, респираторной или слуховой функций).

Использование маски для детей:

Детям в возрасте до 5 лет нельзя носить маски.

Маски можно носить детям в возрасте от 6 до 11 лет (при принятии решения об использовании маски следует учитывать факторы при оценке риска - интенсивность передачи SARS-CoV-2 на местах, способность ребенка правильно использовать маски под присмотром взрослых, и в особых условиях, например в домах с пожилыми родственниками или в школе).

При использовании масок для детей и подростков от 12 лет и старше следует придерживаться тех же принципов, что и для взрослых.

Особые соображения требуются для детей с ослабленным иммунитетом или для педиатрических пациентов при муковисцидозе или некоторых других заболеваниях (например, раке), а также для детей любого возраста с развивающимися расстройствами, инвалидностью или другими особыми состояниями здоровья, когда это может помешать ношению маски.

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