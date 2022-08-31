Врачи рассказали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой более трех месяцев

Зубной налет – это своеобразная пленка бактерий, которая прилипает к зубам. Когда вы едите нездоровую пищу, бактерии начинают вырабатывать кислоту.

Именно эта кислота вызывает кариес зубов, о чем предупреждают стоматологи. Однако чистка зубов помогает удалить налет и улучшить гигиену полости рта.

Одна вещь, которая может стимулировать накопление зубного налета - это нерегулярная смена зубной щетки.

Почему нужно часто менять щетку

Исследование 2013 года, в ходе которого проверялась эффективность зубных щеток, показало, что после трех месяцев использования зубные щетки неспособны эффективно удалять налет.

Со временем щетинки на зубной щетке изнашиваются. Они больше не могут очищать области, для которых предназначена жесткая щетина.

Исследователи обнаружили, что это расширение щетинок обычно начинается примерно через 40 дней постоянного использования зубной щетки.

Когда это происходит, налет, очевидно, начинает накапливаться, что вызывает заболевание десен - состояние, которое также связано с возникновением таких опасных состояний, как сердечные инфекции и деменция.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в Эфиопском журнале медицинских наук, у людей, которые не меняли свои зубные щетки через 40 дней, наблюдалось значительное накопление зубного налета.

Поскольку люди со старыми зубными щетками продолжали не менять их - зубной налет накапливался.

Как часто нужно менять зубную щетку?

Хотя замена зубной щетки звучит как здравый смысл, люди часто держат свои зубные щетки на несколько месяцев сверх рекомендуемого срока хранения.

Опрос, проведенный компанией Carisbrook Dental из Манчестера, показал, что женщины меняют свои зубные щетки каждые 92 дня, в то время как мужчины держат свои зубные щетки в среднем 185 дней.

Врачи напоминают, что вы должны менять мануальную зубную щетку каждые три-четыре месяца.

Примерно в это же время следует заменить насадку электрической зубной щетки.