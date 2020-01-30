Врачи рассказали, почему фрукты категорически нельзя есть на ночь

Врачи рассказали, как позднее поедание фруктов может навредить организму и фигуре человека. Какие последствие может вызывать диета с фруктами на ночь - в материале Styler.

Многие люди считают фрукты - едва ли не самыми безобидными продуктами для здоровья. Но немецкие медики развеяли популярный миф о том, что "яблочко в ночь - все болезни прочь", пишет Fit for Fun. По мнению врачей, они могут вызывать проблемы с пищеварением, мешать уснуть, а также способствуют набору лишнего веса.

Изжога

Медики советуют избегать кислых фруктов, таких как ананасы и яблоки, ведь они усиливают выработку желудочного сока на ночь, что провоцирует изжогу.

Проблемы со сном

Содержащаяся в большом количестве в фруктах фруктоза способствует вечернему притоку излишней энергии, что вызывает ненужный тонус вечером и мешает спокойно уснуть.

Вздутие живота

Фрукты, которые перевариваются ночью, задерживаются в толстой кишке, бродят и приводят к вздутию живота.

Лишний вес

Как и булочка на ночь, съедаемые вечером фрукты могут навредить стройной фигуре, поскольку лишний жир накапливается в результате метаболизма фруктозы печенью.