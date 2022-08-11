Врачи рассказали, нужно ли летом давать детям витамин D: это важно знать родителям

Всем известный витамин D называют "витамином солнца", ведь организм синтезирует его в коже под действием солнечного света. Однако, многие родители задумываются, нужно ли ребенку давать такой витамин летом, когда и так много солнца.
Об употреблении витамина D рассказали на странице Минздрава Украины.
По словам медиков, такой витамин помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.
Врачи говорят, что есть группы людей, которые рискуют недополучить такой витамин. В частности, к ним относятся:
Для того, чтобы здоровый ребенок получил свою норму витамина D, достаточно побыть на солнце лишь 15-30 минут днем и употреблять продукты, которые содержат такой витамин (рыбу жирных сортов, молочные продукты, яичные желтки).
"Есть группы детей, которые рискуют недополучить витамин D", - рассказала Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины.
Родителям важно помнить, что только врач может определить, нужно ли ребенку принимать витамин D и прописать дозировку. В частности, перед приемом любых витаминов или пищевых добавок нужно обязательно посоветоваться с врачом.
Специалисты говорят, что высокие дозы такого витамина могут навредить здоровью.
Добавим, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.
Такие минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предупреждения рахита у младенцев - состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.
Ранее мы сообщали, что дефицит витамин D может привести к онкологии.
Также мы называли витамин, который может влиять на выпадение волос.