Врачи рассказали, нужно ли летом давать детям витамин D: это важно знать родителям

По словам медиков, такой витамин помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.

Кому нужен витамин D

Врачи говорят, что есть группы людей, которые рискуют недополучить такой витамин. В частности, к ним относятся:

дети, которые мало времени проводят на улице;

дети с избыточным весом или ожирением;

малыши на грудном вскармливании;

дети, проживающие в регионе со значительным загрязнением воздуха.

Как получить дневную норму витамина

Для того, чтобы здоровый ребенок получил свою норму витамина D, достаточно побыть на солнце лишь 15-30 минут днем и употреблять продукты, которые содержат такой витамин (рыбу жирных сортов, молочные продукты, яичные желтки).

"Есть группы детей, которые рискуют недополучить витамин D", - рассказала Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины.

Нуждается ли ребенок в витамине

Родителям важно помнить, что только врач может определить, нужно ли ребенку принимать витамин D и прописать дозировку. В частности, перед приемом любых витаминов или пищевых добавок нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Специалисты говорят, что высокие дозы такого витамина могут навредить здоровью.

Добавим, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.

Такие минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предупреждения рахита у младенцев - состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.