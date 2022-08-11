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Лікарі розповіли, чи потрібно влітку давати дітям вітамін D: це важливо знати батькам

Чи потрібно дитині додатково давати вітамін D (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Усім відомий вітамін D називають "вітаміном сонця", адже організм синтезує його у шкірі під дією сонячного світла. Однак, багато батьків задумуються, чи потрібно дитині давати такий вітамін влітку, коли і так багато сонця.

Про вживання вітаміну D розповіли на сторінці МОЗ України.

За словами медиків, такий вітамін допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею.

Кому потрібен вітамін D

Лікарі кажуть, що є групи людей, які ризикують недоотримати такий вітамін. Зокрема, до них належать:

  • діти, які мало часу проводять на вулиці;
  • діти з надмірною вагою, або ожирінням;
  • малюки на грудному вигодовуванні;
  • діти, які проживають у регіоні зі значним забрудненням повітря.

Як отримати денну норму вітаміну

Для того, щоб здорова дитина отримала свою норму вітаміну D, достатньо побути на сонці лише 15-30 хвилин вдень і вживати продукти, які містять такий вітамін (рибу жирних сортів, молочні продукти, яєчні жовтки).

"Є групи дітей, які ризикують недоотримати вітамін D", - розповіла Ірина Волошина, доктор медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини.

Чи потребує дитина вітаміну

Батькам важливо пам'ятати, що лише лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D та прописати дозування. Зокрема, перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок потрібно обов'язково порадитися з лікарем.

Фахівці кажуть, що високі дози такого вітаміну можуть нашкодити здоров'ю.

Додамо, що вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею.

Такі мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та попередження рахіту у немовлят - стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.

Раніше ми повідомляли, що дефіцит вітамін D може привести до онкології.

Також ми називали вітамін, який може впливати на випадання волосся.

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