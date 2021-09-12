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Врачи рассказали, кому очень опасно есть мед

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, для кого употребление меда может быть опасным. Хотя этот натуральный продукт считается очень полезным, не всякий организм может его воспринимать.

Об этом пишет Сhangeua.

Мед идеализируют

Современные исследования говорят, что мед идеализируют. Если раньше можно было встретить советы по замене обычного сахара медом, то сейчас мнение изменилось.

Ведь это по сути тот же сахар, он имеет очень высокий гликемический индекс (ГИ) и высокую калорийность 304 ккал (в одной столовой ложке - 30 граммов меда, то есть 90 калорий).

Кому нельзя есть мед

Врачи не советуют давать продукт детям до трех лет, так как высока вероятность возникновения аллергии. Продукт для организма ребенка очень "тяжелый".

Воздержаться от продукта (или минимизировать его употребление) нужно тем, у кого есть проблемы с печенью, повышенное давление, гипертония, ожирение.

А чрезмерное употребление (более трех столовых ложек в день) может стать причиной сбоев в работе поджелудочной железы.

Также мед не следует употреблять людям, которые страдают от проблем с печенью, повышенного давления, гипертонии и ожирения.

Никогда не кладите мед в горячие напитки

Если хотите добавить мед в чай, молоко, то температура напитка должна быть не более 60 градусов. Дело в том, что при нагревании продукт теряет полезные ферменты и витамины, более того, в нем могут формироваться нежелательные для организма соединения.

Ранее мы писали, как отличить натуральный мед от подделки.

Также сообщалось, что в Украину завезли опасный энергетик. Теперь его изымают из продажи.

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