Лікарі розповіли, кому дуже небезпечно їсти мед

Мед ідеалізують

Сучасні дослідження говорять, що мед ідеалізують. Якщо раніше можна було зустріти поради по заміні звичайного цукру медом, то зараз думка змінилася.

Адже це по суті той же цукор, він має дуже високий глікемічний індекс (ГІ) і високу калорійність 304 ккал (в одній столовій ложці - 30 грамів меду, тобто 90 калорій).

Кому не можна їсти мед

Лікарі не радять давати продукт дітям до трьох років, так як висока ймовірність виникнення алергії. Продукт для організму дитини дуже "важкий".

Утриматися від продукту (або мінімізувати його вживання) потрібно тим, у кого є проблеми з печінкою, підвищений тиск, гіпертонія, ожиріння.

А надмірне вживання (більше трьох столових ложок в день) може стати причиною збоїв в роботі підшлункової залози.

Також мед не слід вживати людям, які страждають від проблем з печінкою, підвищеного тиску, гіпертонії і ожиріння.

Ніколи не кладіть мед в гарячі напої

Якщо хочете додати мед в чай, молоко, то температура напою повинна бути не більше 60 градусів. Справа в тому, що при нагріванні продукт втрачає корисні ферменти і вітаміни, більше того, в ньому можуть формуватися небажані для організму сполуки.