Врачи рассказали, кому не страшен коронавирус

Коронавирус COVID-19 чаще поражает определенные категории людей, а для некоторых представляет наименьшую опасность. Медики из Центра по контролю и профилактике заболевания КНР рассказали, кому китайский вирус не опасен.

Так, шансов заразится коронавирусом гораздо больше у людей старшего и пожилого возраста, чем у детей и подростков. При этом, чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем, тем больше риск смертельно опасных осложнений, таких как вирусная пневмония.

Согласно данным медиков из Китая, меньше всего зараженных коронавирусом среди детей и подростков. Всего 1% случаев приходится на людей, младше 19 лет. И в эту группу входят дети, подростки, молодые люди и даже новорожденные.

Исследователи предполагают, что это связано с особенностью иммунной системы детей и подростков.

Более всего подвержены инфицированию люди пожилого возраста, иммунная система которых уже не достаточно сильна.

Причиной развития осложнений может служить и наличие хронических заболеваний, которые часто есть у пожилых людей.