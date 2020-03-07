Когда исчезнет коронавирус: появился пугающий прогноз

Коронавирус COVID-2019 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может не исчезнуть в скором времени

Коронавирус уже поразил более 100 тысяч человек во всем мире. Ранее ученые заявили, что эпидемия пойдет на спад, а затем COVID-19 и вовсе исчезнет с приходом тепла. Но такую вероятность поставили под сомнение во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно последним исследованиям, утверждать, что коронавирус исчезнет летом, пока еще рано.

"Пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях", - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан признал, что вирус может сохранить способность распространяться при изменении погоды в различном климате.

Представитель ВОЗ назвал надежду на то, что люди скоро забудут о коронавирусе, как о кошмарном сне, ложной.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Более 3400 человек уже умерли от коронавируса, заразились инфекцией около 100 000 человек. Больше всего зараженных в Китае, Южной Корее, Иране. Эпицентром коронавируса в Европе остается Италия.

В Украине пока что только один подтвержденный случай болезни.

Ранее мы писали, что в Украине усиливают меры предосторожности в учебных заведениях всех уровней - от садиков до университетов - из-за эпидемии коронавируса.