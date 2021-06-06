Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть черешню

Для кого черешня противопоказана

Полностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови.

Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.

Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее.

Если вы следите за фигурой, количество ягод стоит ограничить из-за высокого содержания в ней сахара.

С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи говорят, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания. Добавьте в рацион ребенка несколько ягод и проследите за реакцией организма.

Сколько можно съесть ягод и с чем нельзя их сочетать

Черешню не следует есть сразу после приема пищи, чтобы избежать газообразования и несварения желудка. Не стоит есть сразу много черешни, как мы писали выше, это может привести к диарее.

Покупать черешню специалисты рекомендуют на крупных рынках, где проводится регулярный лабораторный контроль качества ягод.

При этом самые вкусные и полезные ягоды доступны только в разгар сезона – с конца июня по середину июля. Ранняя черешня менее полезна.

Мыть ягоду лучше холодной водой. А хранить ее нужно в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой емкости.

По чем черешня в начале июня

Отметим, что с появлением первой черешни на рынке, ее цена шокировала многих. За ягоду просили по 500-700 грн/кг. Сейчас стоимость черешни значительно снизилась, но ягода все еще "золотая". Так, в Киеве за килограмм просят около 150 грн.