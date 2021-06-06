Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти черешню

Для кого черешня протипоказана

Повністю відмовитися від черешні потрібно діабетикам, а також людям з преддіабетом, підвищеним цукром в крові.

Не можна їсти яскраво забарвлену ягоду алергікам.

Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї.

Якщо ви стежите за фігурою, кількість ягід варто обмежити через високий вміст в ній цукру.

З обережністю потрібно давати черешню маленьким дітям. Дієтологи кажуть, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози можуть бути висипання. Додайте в раціон дитини кілька ягід і простежте за реакцією організму.

Скільки можна з'їсти ягід і з чим не можна їх поєднувати

Черешню не слід їсти відразу після прийому їжі, щоб уникнути газоутворення і нетравлення шлунка. Не варто їсти відразу багато черешні, як ми писали вище, це може привести до діареї.

Купувати черешню фахівці рекомендують на великих ринках, де проводиться регулярний лабораторний контроль якості ягід.

При цьому найсмачніші і корисні ягоди доступні тільки в розпал сезону - з кінця червня по середину липня. Рання черешня менш корисна.

Мити ягоду краще холодною водою. А зберігати її потрібно в холодильнику в паперовому пакеті або пластиковій ємності.

По чому черешня на початку червня

Відзначимо, що з появою першої черешні на ринку, її ціна шокувала багатьох. За ягоду просили по 500-700 грн/кг. Зараз вартість черешні значно знизилася, але ягода все ще "золота". Так, у Києві за кілограм просять близько 150 грн.