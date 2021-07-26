Врачи рассказали, какие предметы нужно выбросить из дома прямо сейчас: здоровье улучшится!
Медики назвали вещи обихода, которые на самом деле очень вредны для здоровья. Мы пользуемся ими ежедневно и даже не подозреваем, что можем вредить такими вещами своему организму.
Какие предметы нужно выбросить из дома прямо сейчас, рассказали на портале Health.
Пластиковые контейнеры
Пересмотрите свою коллекцию пластиковых контейнеров для хранения и выбрасывайте смело все, что сделано из прозрачного жесткого пластика и имеет маркировку с цифрой 7. Эти типы контейнеров могут содержать поликарбонат. Также отправляйте в мусорное ведро деформированные и поврежденные контейнеры.
Освежитель воздуха
Многие производители освежителей воздуха объявляли, что откажутся от фталатов. Это вещество используется для того, чтобы свежий аромат держался дольше и фталаты встречаются не только в спреях, но и в твердых освежителях. Этот тип химикатов в больших дозах могут иметь вредные последствия.
Антибактериальное мыло
Такое мыло на самом деле не убивает бактерии более эффективно чем обычное средство для мытья рук. Но вот вред причинить может, так как в составе есть триклозан – активный компонент многих антибактериальных и очищающих средств. Триклозан способен менять регуляцию гормонов у животных и есть риск, что такие химические вещества вызывают устойчивость к антибиотикам.
Старые кроссовки
Врачи утверждают, что тем, кто бегает ежедневно, нужно менять кроссовки каждые три месяца. Обувь изнашивается, теряет амортизацию и становится менее удобной для ноги. Старые кроссовки во время бега хуже берегут ногу и дают больше напряжения на мышцы, кости и сухожилия. Если вы бегаете не каждый день, но часто носите кроссовки – меняйте их хотя бы раз в шесть месяцев или, как только заметите изношенность протектора на подошве.
Зубная щетка
При правильном использовании зубной щетки – утром и вечером, она становится непригодной для использования через 2-3 месяца.
Что еще медики рекомендуют выбросить из дома немедленно
- Запас диетической газировки
- Разный хлам – носки без пары, старую обувь
- Одежду, которую вы уже давно не носите
- Остатки продуктов
- Жидкий макияж, который вы не используете более трех месяцев (тушь, помады, тени)
- Футляры для контактных линз, который вы используете более трех месяцев
- Специи, которые давно открыты и валяются месяцами в шкафчике
- Старые солнцезащитные кремы
- Фильтры из очистителя для воздуха – если они давно забиты
- Растянутые бюстгальтеры
- Пластиковые разделочные доски, на которых много порезов
- Старые мобильные телефоны
- Старые кресла и стулья
- Кухонные губки – вместо них использовать тряпки для мытья посуды
Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи в доме вас могут превратить в банкрота.