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Лікарі розповіли, які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз: здоров'я покращиться!

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Понеділок 26 липня 2021 21:49
Лікарі розповіли, які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз: здоров'я покращиться! Які речі потрібно викинути з дому, щоб поліпшити здоров'я (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали речі побуту, які насправді дуже шкідливі для здоров'я. Ми користуємося ними щодня і навіть не підозрюємо, що можемо шкодити такими речами своєму організму.

Які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз, розповіли на порталі Health.

Пластикові контейнери

Перегляньте свою колекцію пластикових контейнерів для зберігання і викидайте сміливо все, що зроблено з прозорого жорсткого пластика і має маркування з цифрою 7. Ці типи контейнерів можуть містити полікарбонат. Також відправляйте у відро для сміття деформовані та пошкоджені контейнери.

Освіжувач повітря

Багато виробників освіжувачів повітря оголошували, що відмовляться від фталатів. Ця речовина використовується для того, щоб свіжий аромат тримався довше і фталати зустрічаються не тільки в спреях, але й у твердих освіжувачах. Цей тип хімікатів у великих дозах можуть мати шкідливі наслідки.

Антибактеріальне мило

Таке мило насправді не вбиває бактерії більш ефективно ніж звичайний засіб для миття рук. Але ось шкоду заподіяти може, бо в складі є триклозан – активний компонент багатьох антибактеріальних і очищувальних засобів. Триклозан здатний змінювати регуляцію гормонів у тварин і є ризик, що такі хімічні речовини викликають стійкість до антибіотиків.

Старі кросівки

Лікарі стверджують, що тим, хто бігає щодня, потрібно міняти кросівки кожні три місяці. Взуття зношується, втрачає амортизацію і стає менш зручним для ноги. Старі кросівки під час бігу гірше бережуть ногу і дають більше напруги на м'язи, кістки та сухожилля. Якщо ви бігаєте не кожен день, але часто носите кросівки – міняйте їх хоча б раз на шість місяців або, як тільки помітите зношеність протектора на підошві.

Зубна щітка

При правильному використанні зубної щітки - вранці та ввечері, вона стає непридатною для використання через 2-3 місяці.

Що ще медики рекомендують викинути з дому негайно

  • Запас дієтичної газованої води
  • Різний мотлох - шкарпетки без пари, старе взуття
  • Одяг, який ви вже давно не носите
  • Залишки продуктів
  • Рідкий макіяж, який ви не використовуєте понад три місяці (туш, помади, тіні)
  • Футляри для контактних лінз, який ви використовуєте більш як три місяці
  • Спеції, які давно відкриті та валяються місяцями в шафці
  • Старі сонцезахисні креми
  • Фільтри з очищувача для повітря - якщо вони давно забиті
  • Розтягнуті бюстгальтери
  • Пластикові обробні дошки, на яких багато порізів
  • Старі мобільні телефони
  • Старі крісла та стільці
  • Кухонні губки - замість них використовувати ганчірки для миття посуду

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі в будинку вас можуть перетворити в банкрута.

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