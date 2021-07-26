Лікарі розповіли, які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз: здоров'я покращиться!

Медики назвали речі побуту, які насправді дуже шкідливі для здоров'я. Ми користуємося ними щодня і навіть не підозрюємо, що можемо шкодити такими речами своєму організму.

Пластикові контейнери

Перегляньте свою колекцію пластикових контейнерів для зберігання і викидайте сміливо все, що зроблено з прозорого жорсткого пластика і має маркування з цифрою 7. Ці типи контейнерів можуть містити полікарбонат. Також відправляйте у відро для сміття деформовані та пошкоджені контейнери.

Освіжувач повітря

Багато виробників освіжувачів повітря оголошували, що відмовляться від фталатів. Ця речовина використовується для того, щоб свіжий аромат тримався довше і фталати зустрічаються не тільки в спреях, але й у твердих освіжувачах. Цей тип хімікатів у великих дозах можуть мати шкідливі наслідки.

Антибактеріальне мило

Таке мило насправді не вбиває бактерії більш ефективно ніж звичайний засіб для миття рук. Але ось шкоду заподіяти може, бо в складі є триклозан – активний компонент багатьох антибактеріальних і очищувальних засобів. Триклозан здатний змінювати регуляцію гормонів у тварин і є ризик, що такі хімічні речовини викликають стійкість до антибіотиків.

Старі кросівки

Лікарі стверджують, що тим, хто бігає щодня, потрібно міняти кросівки кожні три місяці. Взуття зношується, втрачає амортизацію і стає менш зручним для ноги. Старі кросівки під час бігу гірше бережуть ногу і дають більше напруги на м'язи, кістки та сухожилля. Якщо ви бігаєте не кожен день, але часто носите кросівки – міняйте їх хоча б раз на шість місяців або, як тільки помітите зношеність протектора на підошві.

Зубна щітка

При правильному використанні зубної щітки - вранці та ввечері, вона стає непридатною для використання через 2-3 місяці.

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