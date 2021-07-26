Лікарі розповіли, які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз: здоров'я покращиться!
Медики назвали речі побуту, які насправді дуже шкідливі для здоров'я. Ми користуємося ними щодня і навіть не підозрюємо, що можемо шкодити такими речами своєму організму.
Які предмети потрібно викинути з дому прямо зараз, розповіли на порталі Health.
Пластикові контейнери
Перегляньте свою колекцію пластикових контейнерів для зберігання і викидайте сміливо все, що зроблено з прозорого жорсткого пластика і має маркування з цифрою 7. Ці типи контейнерів можуть містити полікарбонат. Також відправляйте у відро для сміття деформовані та пошкоджені контейнери.
Освіжувач повітря
Багато виробників освіжувачів повітря оголошували, що відмовляться від фталатів. Ця речовина використовується для того, щоб свіжий аромат тримався довше і фталати зустрічаються не тільки в спреях, але й у твердих освіжувачах. Цей тип хімікатів у великих дозах можуть мати шкідливі наслідки.
Антибактеріальне мило
Таке мило насправді не вбиває бактерії більш ефективно ніж звичайний засіб для миття рук. Але ось шкоду заподіяти може, бо в складі є триклозан – активний компонент багатьох антибактеріальних і очищувальних засобів. Триклозан здатний змінювати регуляцію гормонів у тварин і є ризик, що такі хімічні речовини викликають стійкість до антибіотиків.
Старі кросівки
Лікарі стверджують, що тим, хто бігає щодня, потрібно міняти кросівки кожні три місяці. Взуття зношується, втрачає амортизацію і стає менш зручним для ноги. Старі кросівки під час бігу гірше бережуть ногу і дають більше напруги на м'язи, кістки та сухожилля. Якщо ви бігаєте не кожен день, але часто носите кросівки – міняйте їх хоча б раз на шість місяців або, як тільки помітите зношеність протектора на підошві.
Зубна щітка
При правильному використанні зубної щітки - вранці та ввечері, вона стає непридатною для використання через 2-3 місяці.
Що ще медики рекомендують викинути з дому негайно
- Запас дієтичної газованої води
- Різний мотлох - шкарпетки без пари, старе взуття
- Одяг, який ви вже давно не носите
- Залишки продуктів
- Рідкий макіяж, який ви не використовуєте понад три місяці (туш, помади, тіні)
- Футляри для контактних лінз, який ви використовуєте більш як три місяці
- Спеції, які давно відкриті та валяються місяцями в шафці
- Старі сонцезахисні креми
- Фільтри з очищувача для повітря - якщо вони давно забиті
- Розтягнуті бюстгальтери
- Пластикові обробні дошки, на яких багато порізів
- Старі мобільні телефони
- Старі крісла та стільці
- Кухонні губки - замість них використовувати ганчірки для миття посуду
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі в будинку вас можуть перетворити в банкрута.