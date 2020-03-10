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Лікарі розповіли про хвороби, яких треба боятися після 40 років

STYLERЖиття    10.03.2020 - 22:59
Лікарі розповіли про хвороби, яких треба боятися після 40 років
Названі хвороби, які проявляються після 40 (колаж: РБК-Україна)

Існує ряд хвороб, які найчастіше проявляються у певному віці

Деякі хвороби мають властивість проявлятися по досягненню певного віку. При цьому за останнє десятиліття багато небезпечних захворювань помолодшали. Медики розповіли, які хвороби часто проявляються після 40 років, і чому так відбувається, детальніше - в матеріалі Styler.

Серцево-судинні хвороби

Після 40 років кров в організмі людини починає циркулювати повільніше, що призводить до проявів проблем в роботі серця. У цьому віці починає проявлятися хронічна гіпертонія - тиск постійно вище норми. Однак медики зазначають, що норма 120/80 не є показником, оскільки у кожної людини свій робочий тиск. При вимірюванні слід виходити з власних відчуттів.

Цукровий діабет

Після 40 років зростає ризик захворіти діабетом другого типу. Це пов'язано з тим, що метаболізм змінюється, і на фоні малорухливого способу життя виникає ризик захворіти. Лікарі вважають, що багато хто навіть не підозрює про свій діагноз, тому потрібно регулярно здавати аналізи в цьому віці.

Алопеція

Найчастіше випадіння волосся проявляється у людей після 40 років. Медики вважають, що не все так сумно - алопецію можна зупинити. Волосся починає рідшати через гормональні зміни в організмі. З цим можна боротися, але важливо стежити за станом свого організму.

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