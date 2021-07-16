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Врачи перечислили самые тревожные признаки "побочек" от вакцинации: срочно к врачу!

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Пятница 16 июля 2021 07:00
Врачи перечислили самые тревожные признаки "побочек" от вакцинации: срочно к врачу! Коллаж РБК-Украина: Врачи назвали побочные реакции при вакцинации
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали о вероятных побочных реакциях при вакцинации от коронавируса. Некоторые из них, как покраснение и отек, быстро проходят и не должны вызывать беспокойства. Однако иногда стоит немедленно обращаться за помощью специалистов.

Об этом сообщает Минздрав.

Реакции на прививки, которые обычно проходят за несколько дней:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции,
  • лихорадка или озноб,
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • тошнота,
  • быстрая утомляемость,
  • бессонница,
  • головокружение.

В Минздраве говорят, что такие "побочки" проходят быстро, но за своим состоянием стоит следить, и в случае ухудшения обращаться к врачу.

Чего ни в коем случае делать нельзя, так это:

  • сбивать невысокую температуру,
  • лечиться антибиотиками самостоятельно.

Может возникнуть аллергия

Врачи говорят, что при прививке, редко, но может быть аллергическая реакция. Обычно она возникает сразу, поэтому медики просят подождать 15-30 минут. Чтобы в случае чего оказать помощь.

Опасные состояния, при которых требуется срочная помощь:

Врачи отмечают, что такие проявления могут быть признаками другой болезни, которая с вакцинацией совпала во времени. Вот эти симптомы:

  • судороги,
  • потеря сознания,
  • рвота,
  • сыпь на теле,
  • сильная боль,
  • температура свыше 38,
  • спутанность речи.

Напомним, что в Украине две дозы вакцины получило уже более 1,3 миллиона человек.

Ранее украинский врач-иммунолог также назвал вакцину, которая защищает от коронавируса лучше всего.

Также ученые назвали симптомы COVID-19 у вакцинированных, тех, кто получил одну дозу и непривитых.

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Вакцинация
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