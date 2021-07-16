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Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря!

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П'ятниця 16 липня 2021 07:00
Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря! Колаж РБК-Україна: Лікарі назвали побічні реакції при вакцинації
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про ймовірні побічні реакції при вакцинації від коронавірусу. Деякі з них, як почервоніння і набряк, швидко минають і не мають викликати занепокоєння. Проте іноді варто негайно звертатися за допомогою фахівців.

Про це повідомляє МОЗ.

Реакції на щеплення, які зазвичай минають за кілька днів:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
  • лихоманка чи озноб,
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
  • збільшення лімфатичних вузлів,
  • нудота,
  • швидка втомлюваність,
  • безсоння,
  • запаморочення.

У МОЗ кажуть, що такі "побічки" минають швидко, але за своїм станом варто стежити, і в разі погіршення звертатися до лікаря.

Чого в жодному разі робити не можна, так це:

  • збивати невисоку температуру,
  • лікуватися антибіотиками самостійно.

Може виникнути алергія

Лікарі кажуть, що при щепленні, рідко, але може бути алергічна реакція. Зазвичай, вона виникає одразу, тому медики просять зачекати 15-30 хвилин. Аби в разі чого надати допомогу.

Небезпечні стани, при яких треба термінова допомога:

Лікарі зазначають, що такі прояви можуть бути ознаками іншої хвороби, яка з вакцинацією співпала в часі. Ось ці симптоми:

  • судоми,
  • втрата свідомості,
  • блювання,
  • висип на тілі,
  • сильний біль,
  • температура понад 38,
  • сплутаність мови.

Нагадаємо, що в Україні дві дози вакцини отримало вже понад 1,3 мільйона осіб.

Раніше український лікар-імунолог також назвав вакцину, яка захищає від коронавірусу найкраще.

Також вчені назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених.

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Вакцинація
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