Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря!

Лікарі розповіли про ймовірні побічні реакції при вакцинації від коронавірусу. Деякі з них, як почервоніння і набряк, швидко минають і не мають викликати занепокоєння. Проте іноді варто негайно звертатися за допомогою фахівців.

Реакції на щеплення, які зазвичай минають за кілька днів:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,

збільшення лімфатичних вузлів,

нудота,

швидка втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

У МОЗ кажуть, що такі "побічки" минають швидко, але за своїм станом варто стежити, і в разі погіршення звертатися до лікаря.

Чого в жодному разі робити не можна, так це:

збивати невисоку температуру,

лікуватися антибіотиками самостійно.

Може виникнути алергія

Лікарі кажуть, що при щепленні, рідко, але може бути алергічна реакція. Зазвичай, вона виникає одразу, тому медики просять зачекати 15-30 хвилин. Аби в разі чого надати допомогу.

Небезпечні стани, при яких треба термінова допомога:

Лікарі зазначають, що такі прояви можуть бути ознаками іншої хвороби, яка з вакцинацією співпала в часі. Ось ці симптоми: