Лікарі перерахували найтривожніші ознаки "побочок" від вакцинації: терміново до лікаря!
Лікарі розповіли про ймовірні побічні реакції при вакцинації від коронавірусу. Деякі з них, як почервоніння і набряк, швидко минають і не мають викликати занепокоєння. Проте іноді варто негайно звертатися за допомогою фахівців.
Про це повідомляє МОЗ.
Реакції на щеплення, які зазвичай минають за кілька днів:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
- лихоманка чи озноб,
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
- збільшення лімфатичних вузлів,
- нудота,
- швидка втомлюваність,
- безсоння,
- запаморочення.
У МОЗ кажуть, що такі "побічки" минають швидко, але за своїм станом варто стежити, і в разі погіршення звертатися до лікаря.
Чого в жодному разі робити не можна, так це:
- збивати невисоку температуру,
- лікуватися антибіотиками самостійно.
Може виникнути алергія
Лікарі кажуть, що при щепленні, рідко, але може бути алергічна реакція. Зазвичай, вона виникає одразу, тому медики просять зачекати 15-30 хвилин. Аби в разі чого надати допомогу.
Небезпечні стани, при яких треба термінова допомога:
Лікарі зазначають, що такі прояви можуть бути ознаками іншої хвороби, яка з вакцинацією співпала в часі. Ось ці симптоми:
- судоми,
- втрата свідомості,
- блювання,
- висип на тілі,
- сильний біль,
- температура понад 38,
- сплутаність мови.
Нагадаємо, що в Україні дві дози вакцини отримало вже понад 1,3 мільйона осіб.
Раніше український лікар-імунолог також назвав вакцину, яка захищає від коронавірусу найкраще.
Також вчені назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених.