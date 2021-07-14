Врач назвал украинцам вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего
Вакцинация признана самой эффективной защитой от коронавируса. В Украине кампания по иммунизации началась еще в феврале, и две дозы препарата уже получило более 1,2 млн человек. Но какая из вакцин AstraZeneca, Pfizer или CoronaVac - является самой эффективной, потому что помогает выработать больше всего антител?
Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской, пишет kanalukraina.
Сейчас нам доступны препараты американского, корейского, индийского и китайского производства.
Украинцы решились на уникальный эксперимент
15 украинцев, которые уже получили по две дозы прививки от коронавируса различными препаратами, сдали кровь. Первая группа добровольцев привилась аналогом европейской AstraZeneca - индийским Covishield. Вторая - китайским CoronaVac. Третья - американским Pfizer.
В результате показатели количества антител после двух вакцин Covishield и CoronaVac - оказались почти одинаковыми. От 789 до 3350 единиц.
А те, кто прививался Pfizer получили от 13 до 40 тысяч антител, что в 10-12 раз больше, чем после двух других вакцин.
Больше - не значит лучше
Однако врачи говорят, что такая разница не означает, что Pfizer защитит лучше. Дело в том, что этот препарат заставляет наш организм вырабатывать антитела несколько недель после прививки. В то время как Covishield и CoronaVac - всего несколько дней.
"После определенного уровня антител - он уже является лишним. Это не то, что вы будете в сто раз более защищены, или вы тысячу лет не будете болеть. К сожалению, это так не значит", - говорит Борис Донской.
По словам Донского, хотя производители Pfizer и Covishield и уверяют, что их препарат защитит от всех штаммов (в том числе и "Дельты"), более эффективным является CoronaVac.
Врач считает, что этот препарат заставляет человеческий иммунитет запоминать всю структуру вируса.
"Это более консервативная прививка, менее эффективная, но в случае изменения вирусного генома, эта прививка может быть приоритетной. Если человек приклеит себе усы или наденет темные очки, ваша память о том, какой он был ростом, какого он был веса, поможет вам его распознать", - говорит Донской.
Напомним, что полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины в Украине уже 1 258 703 человека (по состоянию на 14 июля).
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