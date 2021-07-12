Врачи определили ранние признаки рака почек: можно спутать с другой болезнью

На развитие рака почек могут указывать неочевидные симптомы, которые можно спутать с признаками других болезней. И чем раньше выявить, что с вашим здоровьем происходит неладное, тем больше шансов на успех.

Когда нужно срочно бежать к врачу, рассказали ученые cancerresearchuk .

Неочевидными признаками рака почек могут быть:

ночная потливость,

усталость,

потеря аппетита,

повышенное кровяное давление.

При этом указанные выше признаки могут быть также признаками инфекции мочевыводящих путей или камней в почках.

Некоторые люди при развитии этого вида онкологии могут страдать от болей в костях, а мужчины могут обнаружить, что вены в яичках опухают. Также болезнь может вызвать увеличение лимфатических узлов на шее.

Кроме того врачи перечислили очевидные симптомы рака почек:

кровь в моче - возникает чаще всего,

тупая боль в боку между верхней частью живота и спиной,

высокая температура, потливость во время сна, сильная усталость,

похудение без явной причины,

возникновение шишки в области живота, сбоку или сзади.

По словам врачей в группе риска возникновения такого типа онкологии люди пожилого возраста, страдающие ожирением, высоким кровяным давлением, курильщики, диабетики.