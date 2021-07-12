Врачи определили ранние признаки рака почек: можно спутать с другой болезнью
На развитие рака почек могут указывать неочевидные симптомы, которые можно спутать с признаками других болезней. И чем раньше выявить, что с вашим здоровьем происходит неладное, тем больше шансов на успех.
Когда нужно срочно бежать к врачу, рассказали ученые cancerresearchuk.
Неочевидными признаками рака почек могут быть:
- ночная потливость,
- усталость,
- потеря аппетита,
- повышенное кровяное давление.
При этом указанные выше признаки могут быть также признаками инфекции мочевыводящих путей или камней в почках.
Некоторые люди при развитии этого вида онкологии могут страдать от болей в костях, а мужчины могут обнаружить, что вены в яичках опухают. Также болезнь может вызвать увеличение лимфатических узлов на шее.
Кроме того врачи перечислили очевидные симптомы рака почек:
- кровь в моче - возникает чаще всего,
- тупая боль в боку между верхней частью живота и спиной,
- высокая температура, потливость во время сна, сильная усталость,
- похудение без явной причины,
- возникновение шишки в области живота, сбоку или сзади.
По словам врачей в группе риска возникновения такого типа онкологии люди пожилого возраста, страдающие ожирением, высоким кровяным давлением, курильщики, диабетики.
Ранее врачи рассказали про физические изменения, которые могут быть признаками онкологии.
Также медики назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания, а стоило бы.