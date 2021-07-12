Лікарі визначили ранні ознаки раку нирок: можна сплутати з іншою хворобою
На розвиток раку нирок можуть вказувати неочевидні симптоми, які можна сплутати з ознаками інших хвороб. І чим раніше виявити, що з вашим здоров'ям відбувається недобре, тим більше шансів на успіх.
Коли потрібно терміново бігти до лікаря, розповіли вчені cancerresearchuk.
Неочевидними ознаками раку нирок можуть бути:
- нічна пітливість,
- утома,
- втрата апетиту,
- підвищений кров'яний тиск.
При цьому зазначені вище ознаки можуть бути також ознаками інфекції сечовивідних шляхів або каменів у нирках.
Деякі люди при розвитку цього виду онкології можуть страждати від болі в кістках, а чоловіки можуть виявити, що вени в яєчках опухають. Також хвороба може викликати збільшення лімфатичних вузлів на шиї.
Крім того, лікарі перерахували очевидні симптоми раку нирок:
- кров в сечі - виникає найчастіше,
- тупий біль в боці між верхньою частиною живота і спиною,
- висока температура, пітливість під час сну, сильна втома,
- схуднення без явної причини,
- виникнення шишки в області живота, збоку або ззаду.
За словами лікарів у групі ризику виникнення такого типу онкології люди похилого віку, ті, що страждають ожирінням, високим кров'яним тиском, курці, діабетики.
Раніше лікарі розповіли про фізичні зміни, які можуть бути ознаками онкології.
Також медики назвали симптоми раку, на які часто не звертають уваги, а варто було б.