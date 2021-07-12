Лікарі визначили ранні ознаки раку нирок: можна сплутати з іншою хворобою

На розвиток раку нирок можуть вказувати неочевидні симптоми, які можна сплутати з ознаками інших хвороб. І чим раніше виявити, що з вашим здоров'ям відбувається недобре, тим більше шансів на успіх.

Коли потрібно терміново бігти до лікаря, розповіли вчені cancerresearchuk .

Неочевидними ознаками раку нирок можуть бути:

нічна пітливість,

утома,

втрата апетиту,

підвищений кров'яний тиск.

При цьому зазначені вище ознаки можуть бути також ознаками інфекції сечовивідних шляхів або каменів у нирках.

Деякі люди при розвитку цього виду онкології можуть страждати від болі в кістках, а чоловіки можуть виявити, що вени в яєчках опухають. Також хвороба може викликати збільшення лімфатичних вузлів на шиї.

Крім того, лікарі перерахували очевидні симптоми раку нирок:

кров в сечі - виникає найчастіше,

тупий біль в боці між верхньою частиною живота і спиною,

висока температура, пітливість під час сну, сильна втома,

схуднення без явної причини,

виникнення шишки в області живота, збоку або ззаду.

За словами лікарів у групі ризику виникнення такого типу онкології люди похилого віку, ті, що страждають ожирінням, високим кров'яним тиском, курці, діабетики.