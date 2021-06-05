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Эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака

Новина українською →
Суббота 05 июня 2021 15:03
Эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака Фото: Какие физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые физические изменения могут быть симптомами развития онкологии. Ученые назвали признаки, которые могут указывать на рак головы и шеи.

Об этом пишет newsyou.

Что такое рак головы и шеи

Этот термин используют для описания ряда различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Большинство раковых заболеваний головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы

Медики говорят, что симптомы рака головы и шеи конкретизируются в зависимости от того, где именно начал развиваться рак. Также на проявление влияет то, распространилась ли опухоль в близкие органы, к примеру, в лимфатические узлы на шее.

Как проявляется рак головы и шеи

Врачи говорят про четыре физических изменения, которые могут быть ранними симптомами этого типа онкологии:

  • язвы во рту,
  • образование, опухоль шишка в челюсти или во рту,
  • лицевая боль и слабость лицевых мышц,
  • белые или красные пятна во рту.

Онкологи говорят, что при раке головы и шеи чаще всего поражаются горло, нос и уши. При этом симптомы могут напоминать обычную простуду - меняется голос, появляется головная боль, боль в горле, кашель.

Другие симптомы заболевания включают также:

  • боль в шее,
  • трудности при глотании,
  • проблемы с речью,
  • сложности с движением челюсти,
  • ушная боль или потеря слуха,
  • затрудненное дыхание.
  • потеря веса.

Ранее врачи назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания.

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