Эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака

Некоторые физические изменения могут быть симптомами развития онкологии. Ученые назвали признаки, которые могут указывать на рак головы и шеи.

Что такое рак головы и шеи

Этот термин используют для описания ряда различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Большинство раковых заболеваний головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы

Медики говорят, что симптомы рака головы и шеи конкретизируются в зависимости от того, где именно начал развиваться рак. Также на проявление влияет то, распространилась ли опухоль в близкие органы, к примеру, в лимфатические узлы на шее.

Как проявляется рак головы и шеи

Врачи говорят про четыре физических изменения, которые могут быть ранними симптомами этого типа онкологии:

язвы во рту,

образование, опухоль шишка в челюсти или во рту,

лицевая боль и слабость лицевых мышц,

белые или красные пятна во рту.

Онкологи говорят, что при раке головы и шеи чаще всего поражаются горло, нос и уши. При этом симптомы могут напоминать обычную простуду - меняется голос, появляется головная боль, боль в горле, кашель.

Другие симптомы заболевания включают также: