Эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака
Некоторые физические изменения могут быть симптомами развития онкологии. Ученые назвали признаки, которые могут указывать на рак головы и шеи.
Об этом пишет newsyou.
Что такое рак головы и шеи
Этот термин используют для описания ряда различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Большинство раковых заболеваний головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы
Медики говорят, что симптомы рака головы и шеи конкретизируются в зависимости от того, где именно начал развиваться рак. Также на проявление влияет то, распространилась ли опухоль в близкие органы, к примеру, в лимфатические узлы на шее.
Как проявляется рак головы и шеи
Врачи говорят про четыре физических изменения, которые могут быть ранними симптомами этого типа онкологии:
- язвы во рту,
- образование, опухоль шишка в челюсти или во рту,
- лицевая боль и слабость лицевых мышц,
- белые или красные пятна во рту.
Онкологи говорят, что при раке головы и шеи чаще всего поражаются горло, нос и уши. При этом симптомы могут напоминать обычную простуду - меняется голос, появляется головная боль, боль в горле, кашель.
Другие симптомы заболевания включают также:
- боль в шее,
- трудности при глотании,
- проблемы с речью,
- сложности с движением челюсти,
- ушная боль или потеря слуха,
- затрудненное дыхание.
- потеря веса.
Ранее врачи назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания.