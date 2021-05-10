Врачи назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания

Врачи перечислили неочевидные симптомы рака, на которые часто не обращают внимания. Некоторые из них могут быть признаками быстро проходящих недугов и других сбоев в организме. Но иногда - это сигнал развития опасной болезни.

Пять симптомов рака, на которые можно не обращать внимания

Кашель. Такой симптом может указывать на развитие рака легких. Обычно кашель связывают с простудными инфекциями или бронхитом. Тем не менее специалисты предупреждают, что в случае онкологии кашель может длиться несколько недель.

Изжога. С такой проблемой сталкиваются многие люди. Но если изжога преследует вас постоянно, вне зависимости от того, что вы едите, стоит провериться. Ведь изжога может быть симптомом, предупреждающим о раке горла и гортани.

Зуд. В случае, если он возникает в области родинки, это может указывать на развитие рака кожи.

Кровь в кале. Присутствие крови в кале может ассоциироваться с развитием колоректального рака. При этом кровь не всегда бывает явной (иногда выявить ее наличие может только специальный анализ).

Увеличение лимфоузлов. Их часто связывают не с развитием рака, а с менее опасными проблемами, или не замечают вообще.