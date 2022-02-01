Врачи объяснили, почему "модное" двухразовое питание вредно

Специалисты по вопросам здорового питания весьма нелестно высказываются о диете, которая предполагает кушать только дважды в день, и предупреждают о рисках, что несет подобная стратегия.

Почему такое голодание опасно

Отмечается, что двухразовый прием пищи фактически является отказом от полноценного ужина, то есть человек завтракает (довольно поздно - около 10-11 часов), и потом обедает, примерно спустя 5-6 часов.

В перерывах при подобном двухразовом питании допускается только употребление жидкости, а любые перекусы - под табу.

По словам врача-диетолога Александра Бегунова, сторонники этой методики ошибочно считают, что они меньше потребляют калорий и более активно тратят энергию.

"Мол, за счет этого быстро идет лишний вес. Однако на самом деле здоровью наносится больше вреда, чем пользы", - отметил эксперт.

Так, объясняет он, прерывистое голодание и двукратный прием пищи абсолютно не полезны для здоровья и нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта.

Также не следует забывать о том, что избыток пищи после продолжительного перерыва вредит обменным процессам.

Специалист обращает внимание, что прерывистое голодание значительно повышает уровень кортизола в организме. Особенно рискуют люди, у которых прежде была диагностирована дисфункция надпочечников.

Как добавил Бегунов, если питаться редко, но обильно, можно спровоцировать резкие скачки сахара в крови. Поэтому он не рекомендует такое двухразовое питание людям с дисбалансом сахара или инсулинорезистентностью - так как не исключено ухудшение состояния.